Первыми прививку от коронавируса получают сотрудники здравоохранения, образования и социальной защиты

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве 5 декабря стартовала масштабная вакцинация против коронавирусной инфекции. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, прививку сделали уже более 6 тысяч москвичей, записались на вакцинацию около 20 тысяч.

Приоритетное право на прививку от коронавируса получили москвичи из основных групп риска: работники медицинских и образовательных организаций любых форм собственности, а также сотрудники городских социальных служб.Так как представители этих сфер рискуя здоровьем ежедневно контактируют с большим количеством людей.

Среди тех, кто в числе первых пришел на вакцинацию и социальный работник ГБУ ТСЦО «Коломенское» филиал «Нагатино-Садовники» Гульнара Астахова.

— Как только узнала, что начинается вакцинациязаписалась на прививку, — говорит Гульнара Астахова. - На сайте выбрала дату и удобное для себя время посещения.

По словам Астаховой уже два года она занимается социальной работой и каждый день с удовольствием спешит на помощь к тем, кто в ней нуждается

— За день контактирую с большим количеством людей, — рассказывает Гульнара Астахова. — Это и получатели социальных услуг, среди которых много москвичей пенсионного возраста, и работники магазинов, аптек. Ведь в мои ежедневные обязанности входит приобретение и доставка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости В день бывает несколько визитов. Несмотря на то, что строго соблюдаем социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, однако риск заразить и заразиться все равно существует. Поэтому я решила сделать прививку.

И 5 декабря в 9 часов 45 минут Гульнара Астахова пришла в третий филиал, городской поликлиники №2.

— Ни секунды не сомневалась в необходимости вакцинации и вопрос делать или нет не стоял. И тем не менее я волновалась, как отреагирует организм на прививку, какое будет самочувствие, — вспоминает Астахова. — В итоге все прошло хорошо, сам укол даже не почувствовала, и никаких дискомфортных ощущений после вакцинации не испытала.

Напомним,что прививку делают российской вакциной «Спутник V», которая разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцина в ходе исследований доказала свою эффективность и безопасность, состоит она из двух компонентов, поэтому сделать прививку нужно дважды введение второго компонента проводится через 21 день.

Кстати, по словам Гульнары Астаховой, ее желание привиться от коронавируса поддержали все родственники и особенно мама - Равза Айнетдиновна.

— Я рада, что сделала прививку. Вакцина-это защита , — говорит Астахова. — И мне как и всем так хочется быстрее забыть, что такое ковид, самоизоляция, ограничения и вернуться к обычной привычной жизни.

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