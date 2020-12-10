Новогодняя ночь и вакцинация москвичей. Сергей Собянин — о ситуации с коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Недавно в Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса — несколько тысяч людей из групп риска уже привились против ковида. Однако ситуация с COVID-19 в столице по-прежнему складывается не просто. О том, как власти оценивают обстановку, будут ли вводиться новые ограничения и когда возможно возвращение очного обучения, рассказал глава города Сергей Собянин. «Вечерняя Москва» собрала самое важное из высказываний мэра.

Как Москва борется коронавирусом

В интервью «России-24» Сергей Собянин заявил о стабильной, но тяжелой ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. Однако система здравоохранения успешно выдерживает натиск пандемии, успокаивает глава города.

— Мы с ситуацией справляемся. В Москве далеко не самая худшая ситуация по уровню заболеваемости, потому что количество выявленных больных совсем не означает, что оно идентично количеству заболевших… Что касается загруженности коечного фонда на 100 тысяч населения, то Москва находится на 70-м месте по стране, — подчеркнул мэр.

Он обратил внимание на то, что по итогам прошлой недели число госпитализаций с ковидом не изменилось. Это также свидетельствует о нормализации обстановки.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Ждать ли новых ограничений?

На Новый год москвичам не нужно готовиться к каким-либо дополнительным ограничительным мерам, штрафам или санкциям, заверил Сергей Собянин. По его словам, массовые мероприятия по случаю праздников проводиться не будут, но и передвижение горожан ограничивать не станут.

— Дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций не планируем, — заявил глава города.

Более того, продолжил он, транспорт, в том числе метро и МЦК, будет традиционно работать всю новогоднюю ночь, чтобы не допустить столпотворения пассажиров. Льготы на проезд, по словам мэра, пока не активируют, чтобы мотивировать жителей столицы проводить больше времени дома, в безопасности.

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцинация москвичей

На сегодняшний день уже свыше шести тысяч горожан из групп риска (учителя, медики и соцработники — прим. «ВМ») привились от коронавируса, еще около 20 тысяч человек записались на вакцинацию через открытую электронную систему.

Уже в ближайшее время, отмечает Сергей Собянин, охват кампании по вакцинации расширят, чтобы позволить большему числу москвичей привиться против ковида.

Помимо прочего, мэр пообещал подумать над «специальными преференциями» для тех, кто решил вакцинироваться.

Кроме того, в январе в Москве должен открыться завод по производству вакцин от COVID-19, добавил глава города.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Возвращение к очной форме обучения

Слухи о том, что дистанционное образование остается навсегда, не подтвердились. Информацию об этом опроверг мэр столицы.

— Это не будет навечно, здесь вопрос о неделях или месяцах. Когда мы увидим хотя бы небольшой спад заболеваемости, то будем переходить на очное обучение с онлайна, — сказал он.

Сергей Собянин также выразил мнение, что удаленная учеба никак не влияет на успеваемость школьников и студентов, а также не сказывается на призыве в армию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Безопасность и эффективность вакцины «Спутник V» подтвердили с помощью экспертизы