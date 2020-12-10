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Мэр Москвы заявил, что дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы заявил, что дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию

Кирилл Николаев

Город

Дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому отношения к призыву, конечно, не имеет, — заявил он.

Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей.

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