Мэр Москвы заявил, что дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Дистанционное обучение никак не влияет на призыв в армию. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Режим дистанционного обучения никак не влияет на призыв ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому отношения к призыву, конечно, не имеет, — заявил он.

Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей.

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