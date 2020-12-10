Столичные поликлиники будут работать в усиленном режиме в новогодние праздники

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Столичные поликлиники будут работать в усиленном режиме в течение новогодних праздников. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в новогодние праздники также будут работать социальные службы и волонтеры. Они обеспечат лекарствами и продовольственными товарами людей, которые находятся дома в самоизоляции.

Сергей Собянин отметил, что все коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в течение новогодних праздников.

— Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, имею в виду в первую очередь метро и МЦК, — заявил мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей. Сергей Собянин отметил, что около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице. Больше шести тысяч человек уже сделали прививку.

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