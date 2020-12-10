Сергей Собянин рассказал, когда вернут очную форму обучения
Занятия в очной форме в образовательных учреждениях столицы возобновятся, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, дистанционное обучение никак не повлияет на качество образования.
Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей. Сергей Собянин отметил, что около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице. Больше шести тысяч человек уже сделали прививку.
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