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Сергей Собянин рассказал, когда вернут очную форму обучения
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал, когда вернут очную форму обучения

Кирилл Николаев

Город

Занятия в очной форме в образовательных учреждениях столицы возобновятся, как только произойдет небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, дистанционное обучение никак не повлияет на качество образования.

Ранее Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице является стабильной, но сложной. По его словам, число госпитализаций за прошлую неделю не изменилось по сравнению с предыдущей. Сергей Собянин отметил, что около 20 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавирусной инфекции в столице. Больше шести тысяч человек уже сделали прививку.

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