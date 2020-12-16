Победить недуг помогли врачи и солнечная погода

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин по рекомендации врачей старается чаще бывать на свежем воздухе / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Число заболевших COVID-19 продолжает расти. В среду, 16 декабря, заслуженный деятель искусств РФ, руководитель Молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин рассказал, как он перенес заболевание.

Легкое недомогание Вдовин почувствовал в конце сентября.

— У меня появилась ломота в ногах, сфокусированная почему-то в коленях. На нее многие ссылаются, говоря о коронавирусе. Странное ощущение, не такое, как при гриппе, — рассказывает он.

Обоняние пропало дня через три. Дмитрий Юрьевич вдруг заметил, что жидкое мыло с сильным запахом лаванды он не чувствует.

— Я был удивлен, как мальчишка. Как это так, я нюхаю, а оно не пахнет? Потом понял, что это были симптомы ковида, хотя температуры высокой у меня тогда не было, — вспоминает Вдовин.

Дмитрий обратился в поликлинику, откуда ему через некоторое время пришел положительный тест. Врачи прописали антибиотики и решили лечить амбулаторно. Но самочувствие становилось все хуже, поэтому госпитализации все же избежать не удалось. Дальнейшее лечение проходило в городской больнице № 52.

— Я долго сомневался. Никому же не хочется лежать на больничной койке. Но как только переступил порог больницы, все начало работать как часы, и так — до самой выписки, — рассказал Вдовин. — Мне сразу сделали КТ, взяли анализ крови, провели общее обследование.

Томография показала вторую степень поражения легких — от 25 до 50 процентов.

— Тогда мне, как в одной из пьес, сказали: «Пациент, вы — наш» и положили в палату. Больница прекрасно оборудована, со всеми удобствами. А солнечная погода помогала мне и моим сотоварищам не падать духом, — признался Дмитрий Юрьевич. — Кстати, такое количество деятелей театра и музыки, которое собралось в больнице, я видел только в Центральном доме работников искусств.

Больничное питание Вдовину понравилось. У него оно вызвало воспоминания о детском саде и пионерском лагере.

— Я чувствовал себя даже помолодевшим. Весь персонал был необыкновенно чутким. Главврач Марьяна Лысенко просто потрясающе организовала лечебный процесс и работу служб больницы, — с благодарностью говорит театральный деятель.

Теперь, с кем бы он ни общался, не обходится без вопросов об инфекции: как болел, как лечился, что прописывали.

— Я провел в палате 11 дней. Некоторые из моих коллег и близких людей, увы, так и не вышли из этой больницы. К сожалению, наша жизнь сегодня несколько напоминает боевые действия, — говорит Дмитрий Вдовин.

После выписки врачи порекомендовали больше бывать на свежем воздухе. Но так как нужно было еще две недели провести на самоизоляции, Вдовин «гулял» на своей лоджии.

— Спортивные снаряды и упражнения помогали поддерживать себя в форме. Поразительно, но после ковида я почувствовал прилив энергии. И хоть немного, но мог расслабиться, что это прошло и на время ушла боязнь заразиться, — пояснил Дмитрий Юрьевич.

К Вдовину быстро вернулся голос, и он смог продолжать заниматься с молодыми артистами Большого театра. Вот только теперь за мерами предосторожности стал следить более тщательно.

СПРАВКА

Жители, прикрепленные к московской поликлинике, могут бесплатно сдать анализы на коронавирусную инфекцию или иммунитет к ней. Записаться на тестирование можно на mos.ru. В списке «Специализация врача» необходимо найти «Мазок на COVID-19 (ПЦР)», затем выбрать удобные дату и время. Результаты появятся в электронной медицинской карте.

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