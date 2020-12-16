Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Наденьте маски, господа!
Фото: pixabay.com/coyot

Наденьте маски, господа!

Никита Миронов

Здоровье

Москва борется с коронавирусом. На международных вокзалах и автостанциях появились тепловизоры. А как мы, москвичи, можем защититься от вируса сами?

Помимо автостанций тепловизоры установили при входе на станции метро и МЦД. Эти приборы измеряют температуру у пассажиров. Если она будет выше 37,5 градуса, то тепловизор запищит. В таком случае пассажиру еще раз измерят температуру, но уже обычным термометром. А если показания подтвердятся, его отправят лечиться, но в метро не пустят.

Проверки соблюдения масочного режима усилены также в магазинах, фитнесзалах и учебных заведениях. Однако защищаться от коронавируса нужно не только снаружи, но и изнутри. В укреплении организма могут помочь пробиотики.

— Это живые бактерии — микроорганизмы, которые обитают в организме человека и положительно влияют на его жизнедеятельность, — рассказывает терапевт Дарья Семенова. — Пробиотические препараты содержат различные штаммы бактерий.

— Пробиотики не только позволяют заселить кишечник правильными микроорганизмами и побороть патогенную флору, но и дают возможность повысить иммунитет, эффективно бороться с недугами, — пояснила врач.

При этом, как рассказала эксперт, пробиотики бывают разными. Лучше пользоваться особыми, сорбированными, которые изобрели российские ученые. В них содержатся не отдельные клетки бактерий, а целые микроколонии бифидобактерий, фиксированные на специальном носителе — частичке активированного угля. Они способны быстро и эффективно восстановить баланс микрофлоры.

— Сейчас пробиотиков довольно много. Большинство из них — биологически активные добавки, содержащие бактерии животного и растительного происхождения, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Я думаю, лучше выбирать пробиотики сорбированные, где используется вид бифидобактерии бифидум, выделенный от человека, которые являются лекарственным препаратом.

КСТАТИ

Ученые доказали, что пробиотики успешно разрушают токсины, которые выделяют отдельные неполезные для человека бактерии. А еще они повышают эффективность работы иммунной системы организма.

Читайте также: Более 300 тысяч москвичей были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID-19

транспортмедицинская маскаборьба с вирусами
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как Женя ходил в комсомол

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Актер помог умирающей девочке. А мог бы просто ее не заметить

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Унижения и избиения за деньги: как очистить Сеть от треша

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Все мнения
О проекте