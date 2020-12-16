Наденьте маски, господа!

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Москва борется с коронавирусом. На международных вокзалах и автостанциях появились тепловизоры. А как мы, москвичи, можем защититься от вируса сами?

Помимо автостанций тепловизоры установили при входе на станции метро и МЦД. Эти приборы измеряют температуру у пассажиров. Если она будет выше 37,5 градуса, то тепловизор запищит. В таком случае пассажиру еще раз измерят температуру, но уже обычным термометром. А если показания подтвердятся, его отправят лечиться, но в метро не пустят.

Проверки соблюдения масочного режима усилены также в магазинах, фитнесзалах и учебных заведениях. Однако защищаться от коронавируса нужно не только снаружи, но и изнутри. В укреплении организма могут помочь пробиотики.

— Это живые бактерии — микроорганизмы, которые обитают в организме человека и положительно влияют на его жизнедеятельность, — рассказывает терапевт Дарья Семенова. — Пробиотические препараты содержат различные штаммы бактерий.

— Пробиотики не только позволяют заселить кишечник правильными микроорганизмами и побороть патогенную флору, но и дают возможность повысить иммунитет, эффективно бороться с недугами, — пояснила врач.

При этом, как рассказала эксперт, пробиотики бывают разными. Лучше пользоваться особыми, сорбированными, которые изобрели российские ученые. В них содержатся не отдельные клетки бактерий, а целые микроколонии бифидобактерий, фиксированные на специальном носителе — частичке активированного угля. Они способны быстро и эффективно восстановить баланс микрофлоры.

— Сейчас пробиотиков довольно много. Большинство из них — биологически активные добавки, содержащие бактерии животного и растительного происхождения, — рассказывает терапевт, врач высшей категории Лариса Алексеева. — Я думаю, лучше выбирать пробиотики сорбированные, где используется вид бифидобактерии бифидум, выделенный от человека, которые являются лекарственным препаратом.

КСТАТИ

Ученые доказали, что пробиотики успешно разрушают токсины, которые выделяют отдельные неполезные для человека бактерии. А еще они повышают эффективность работы иммунной системы организма.

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