Более 300 тысяч москвичей были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

С начала пандемии в Москве были оштрафованы более 300 тысяч человек за несоблюдение мер по коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, с начала пандемии в Москве выявлено 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.

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