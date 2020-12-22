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«Давно пора»: доктор Мясников отреагировал на восстановление вытрезвителей
Фото: facebook.com/Доктор Мясников

«Давно пора»: доктор Мясников отреагировал на восстановление вытрезвителей

Руслан Давлетшин

Здоровье

Восстановление вытрезвителей является очень правильным решением, но запоздалым. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал российский врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, ликвидация таких учреждений когда-то была ошибкой и врачи ее последствия ощутили на себе.

— Дело в том, что те, кто попадал туда, в итоге легли на наши плечи — больниц, приемных покоев, где они лежали вместе с настоящими больными, отнимая силы врачей и так далее. А им [клиентам вытрезвителей] обычно вообще больше ничего не надо, кроме как отлежаться. И возрождать эту систему надо было давно, мы об этом говорили. Слава богу, что это произошло, — заявил Александр Мясников.

Закон о возвращении вытрезвителей был принят Госдумой России в третьем чтении во вторник, 22 декабря.

Согласно документу, с 1 января 2021 года власти регионов получают право создавать медицинские и немедицинские учреждения, где нетрезвым гражданам, которые уже не в состоянии самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве, смогут оказать помощь. При этом оказываемые такими организациями услуги не будут оплачиваться из системы ОМС.

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