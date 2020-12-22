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Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей

Ростислав Зубков

Закон

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о возвращении вытрезвителей. Депутаты проголосовали за эту инициативу во вторник, 22 декабря.

Согласно документу, власти регионов России получают право создавать медицинские вытрезвители, где нетрезвым гражданам смогут оказать помощь, если они уже не в состоянии передвигаться и ориентироваться самостоятельно.

Авторами закона выступила группа парламентариев из «Единой России» и члены Совета Федерации.

Инициатива вступает в силу с 1 января 2021 года, передает агентство «Москва».

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