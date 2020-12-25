«Ритуальная форма пьянства»: нарколог оценил идею запретить детское шампанское

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Традиция распития детского шампанского детьми в будущем может стать почвой для формирования алкогольной зависимости, особенно если у ребенка есть родственники, больные алкоголизмом. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев обратился в Минпромторг с предложением запретить производство и продажу детского шампанского, поскольку оно «программирует ребенка к потреблению алкоголя».

— Это мнение не только Хамзаева, но и тех, кто работает с зависимостями, детских психологов, — заметил врач. — Детское шампанское — такая же ритуальная форма пьянства. Ребенок ведь копирует поведение взрослых за столом, чокается со всеми, пьет визуально такой же напиток из такого же фужера, поэтому вполне возможен вариант, что такая традиция может стать пусковым механизмом. Другой вопрос, насколько нужно именно запрещать детское шампанское? Я бы не стал этого делать, скорее, следует просто изменить форму выпуска.

Казанцев провел аналогию с больными алкоголизмом. Пациентам на лечении рекомендуют отказаться даже от безалкогольного пива, вина. Несмотря на то, что в этих напитках не содержится алкоголь, само их потребление реализует и поддерживает механизм влечения к спиртному.

— Конечно, если ребенок пьет детское шампанское, это совершенно не значит, что он обязательно станет алкоголиком. В конце концов, мы же все выросли в семьях, где родители пили шампанское на Новый год, но мало кто стал зависимым. Но нельзя отрицать и того, что в некоторых случаях подобная ритуальность действительно может запустить традицию распития алкоголя и привести к не самым приятным последствиям. Ритуал вполне может перерасти в систему, стать зависимостью, особенно если она есть у родственников ребенка, — заметил Казанцев.

Нарколог добавил, что Хамзаев несколько сгущает краски, считая, что «лучше перебдеть, чем недобдеть». Тем не менее изменить форму выпуска детских безалкогольных напитков действительно стоило бы, чтобы застраховаться от потенциальных негативных последствий, заключил Казанцев.

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