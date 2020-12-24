Глава Минздрава призвал россиян быть аккуратнее со спиртным на Новый год

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На Новый год не следует злоупотреблять алкоголем, рекомендуется обезопасить себя и детей от ненужных рисков. С таким заявлением в четверг, 24 декабря, выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Будьте умеренны в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем, страхуйте себя и своих детей от травматизма, — приводит РИА Новости его обращение.

Глава Минздрава предупредил, что даже небольшие дозы спиртного могут вызывать болезни сердца и сосудов.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, почему нельзя опохмеляться после праздника.

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