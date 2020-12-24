Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Глава Минздрава призвал россиян быть аккуратнее со спиртным на Новый год
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Минздрава призвал россиян быть аккуратнее со спиртным на Новый год

Ростислав Зубков

Здоровье

На Новый год не следует злоупотреблять алкоголем, рекомендуется обезопасить себя и детей от ненужных рисков. С таким заявлением в четверг, 24 декабря, выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Будьте умеренны в приеме пищи, аккуратно обращайтесь с алкоголем, страхуйте себя и своих детей от травматизма, — приводит РИА Новости его обращение.

Глава Минздрава предупредил, что даже небольшие дозы спиртного могут вызывать болезни сердца и сосудов.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн объяснил, почему нельзя опохмеляться после праздника.

Читайте также: «Рассол не поможет»: врач объяснил, какая еда и напитки помогут справиться с похмельем

алкогольМинздрав РоссииМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Правду говорят только матом

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем ответит Россия на американское хамство

Наталия Смирнова
Наталия Смирнова

Стоит ли признавать себя банкротом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как накопить на старость

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Вакцина готова к мутациям ковида

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нам всем нужна хорошая история

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Награды и почести в обмен на свободу

Все мнения
О проекте