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«Рассол не поможет»: врач объяснил, какая еда и напитки помогут справиться с похмельем
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

«Рассол не поможет»: врач объяснил, какая еда и напитки помогут справиться с похмельем

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!» объяснил, какие продукты и напитки помогут справиться с похмельным синдромом после праздничного застолья.

Он напомнил, что в результате продукты распада алкоголя вызывают интоксикацию организма.

— В России принято использовать соленые и кислые продукты: рассол, капусту. Рассол восстанавливает электролиты: при интоксикации мы теряем воду, и их нужно восстановить. Но в должной мере рассол не поможет: соленья задерживают воду, мы страдаем от отеков, это приведет к ухудшению состояния, минутное улучшение не компенсирует состояние, — пояснил эксперт.

Врач Елена Малышева рекомендует пить аспирин, который блокирует ацетальдегид, возникающий из-за распада алкоголя в организме. Второй совет — пить большое количество воды, кофе и крепкий чай. Кофеин обладает мочегонным действием, токсины выведутся быстрее.

Продукты, которые помогут восстановить электролиты, сушеная петрушка, сушеные помидоры и сушеные бананы — все это восстанавливает калий, который мы теряем, а он нужен для работы сердца.

Видео опубликовано на YouTube.

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