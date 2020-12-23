Врачи рассказали про несовместимые с алкоголем медикаменты

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Скоро россиян ждут новогодние праздники и каникулы, которые обычно сопровождаются гуляньями и застольями с семьей и друзьями. Часто после таких праздников наступают похмелье и чувство переедания, которые хочется скорее победить, приняв «волшебную пилюлю», но специалисты рекомендуют категорически отказаться от приема некоторых медикаментов как перед распитием алкоголя, так и после.

— С алкоголем нельзя совмещать практически все лекарства, за исключением ферментных препаратов. Большинство лекарств метаболизируются в печени, для метаболизма спиртов тоже нужна активная работа клеток печени, так что они могут не справиться с двойной нагрузкой, — «МИР 24» цитирует слова кандидата медицинских наук и эксперта Project V Ирины Яковлевой.

Она отмечает, что до и после застолья наиболее опасно употребление алкоголя при приеме препаратов, действующих на центральную нервную систему. Если же вы хотите помочь печени и поджелудочной железе справиться с нагрузкой в праздники, то перед застольем стоит принять ферменты.

Терапевт и медицинский консультант Ярослав Конышев рассказал, что нельзя сочетать алкоголь с аспирином или парацетамолом, так как есть риск желудочного кровотечения.

— С алкоголем несовместимы многие антидепрессанты, седативные препараты. Есть риск развития амнезии, неадекватного поведения, потери сознания вплоть до комы. С осторожностью стоит принимать также гипотензивные препараты, чтобы не вызвать коллапс артериального давления, — добавил Конышев.

Ранее ФАН писало, что врачи считают, что отказ от алкоголя способен повлиять на продолжительность жизни человека. Оздоровление организма происходит сразу по нескольким направлениям. Через несколько недель после отказа от употребления спиртного начинает восстанавливаться печень, которая повреждается из-за регулярного употребления алкоголя.

Источник: mir24.tv

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