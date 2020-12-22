Праздники стоит провести дома с семьей

Москвичка Юлия Кошелико на катке в Парке Горького соблюдает социальную дистанцию. Жителей предупредили, что, отмечая Новый год на улице, нужно соблюдать меры предосторожности. Но лучше всего в праздники остаться дома / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 22 декабря, ведущие специалисты Департамента здравоохранения Москвы выступили с рекомендациями по безопасному празднованию Нового года во время пандемии COVID-19.

Сохранить свое здоровье в новогодние праздники особенно важно сейчас, когда число заболевших исчисляется тысячами. Поэтому медики посоветовали воздержаться от курения и злоупотребления алкоголем, чтобы не подвергать организм опасности.

— Большое количество алкоголя и никотина значительно повышает риск заражения. Кроме того, у жителей, которые страдают этими зависимостями, болезнь протекает тяжелее, — рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

Он перечислил правила, которые необходимо соблюдать во время застолья. Например, не стоит употреблять алкоголь со сладостями и запивать его газировкой. Сахар и пузырьки в напитках замедляют переработку спиртного в организме. Стоит обратить внимание и на то, какой алкоголь употребляется за столом.

— Шампанское в принципе не самый безопасный напиток. Лучше обойтись одним бокалом в начале застолья. А после перейти на сухое белое вино. Не нужно после шампанского пить крепкие напитки. Тогда на следующий день самочувствие будет намного лучше, — добавил Брюн.

Он рекомендовал не приобщать к выпивке детей. Они, употребляя «детское шампанское» и видя, как весело их близким за столом,они во взрослой жизни чаще страдают зависимостью от спиртного.

Главный инфекционист Депздрава Светлана Сметанина добавила, что пандемия диктует свои правила проведения новогодних праздников.

— По возможности стоит ограничить число участников семейного торжества, особенно если среди них есть люди из групп риска, — рассказала специалист. — При праздновании вне дома необходимо тщательно соблюдать масочно-перчаточный режим.

Она добавила, что не стоит готовить, если вы чувствуете себя нехорошо, так можно заразить других.

— В этом году стоит отказаться и от приглашения домой Деда Мороза и Снегурочки. Ввиду специфики своей работы, они могут посетить не один десяток мероприятий за вечер. Это может повысить риск передачи коронавирусной инфекции, — отметила Светлана Сметанина.

В праздничные каникулы врачи готовы оказывать всю необходимую помощь. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Артем Хисамов.

— В праздники будут работать бригады скорой помощи, круглосуточные травматологические пункты при поликлиниках, и, естественно, стационарные учреждения, — рассказал Артем Хисамов.

Специалист обратил особое внимание москвичей на то, что даже во время новогодних праздников ни в коем случае не стоит прекращать соблюдать рекомендации и предписания врачей.

— Иначе это может спровоцировать обострение хронических заболеваний, — подчеркнул заместитель главврача.

А от поездок в другие регионы и страны Артем Хисамов посоветовал воздержаться. По возможности стоит избегать и многолюдных мест. Такие рекомендации действуют в том числе и для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией.

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Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов советует не смотреть на ограничения из-за пандемии как на катастрофу. Это возможность попробовать другой сценарий празднования. А с помощью видеосвязи можно пообщаться с близкими и снизить уровень стресса.

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