Певица Ирина Комаровская рассказала, что ей помогло победить коронавирус

Москвичка Ирина Комаровская даже зимой могла дойти от машины до дома без куртки и не простыть. Но закалка не помогла, и она переболела коронавирусом / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Сейчас процесс оказания медицинской помощи при коронавирусе хорошо налажен. Сложнее было тем, кто заразился в числе первых. В воскресенье, 27 декабря, певица Ирина Комаровская рассказала, как перенесла болезнь дома.

В середине апреля, на православный праздник, Ирина пела в церковном хоре одного из столичных храмов.

— Думаю, именно там я и заразилась. Видимо, кто-то пришел уже больным, а певцы же больше воздуха набирают в легкие, так и слегли все десять человек, кто выступал в хоре, — рассказывает руководитель музыкального театра при Культурном центре «Новослободский» Ирина Комаровская.

По ее словам, в помещении храма было достаточно холодно. Хотя женщину это не испугало, так как она давно не болела ни гриппом, ни простудой.

— Я постоянно закаляюсь. Даже зимой от машины до дома хожу без куртки. Мой организм привык. Еще у меня есть заболевания, при которых заразиться коронавирусом вдвойне нежелательно, — пояснила Ирина. — Но на следующий день после выступления в храме у меня появилась слабость, которая, думала, пройдет к вечеру.

Еще один симптом, который отметила у себя певица, — сильная боль в пояснице. Сначала подумала, что все-таки это обычная ОРВИ, и решила лечиться дома.

— Мне было немного страшно, и в то же время я понимала, что ситуация по всему миру сложная, необходимо что-то делать самой. Поэтому я решила воспользоваться народной медициной и каждый день заваривала себе сбор трав, помогающий при борьбе с вирусами, — рассказала Комаровская.

Как женщина верующая, она периодически зажигает дома ладан. И дней через пять начала замечать, что не чувствует его запаха.

— Тут я точно поняла, что это ковид. И стало даже немного легче от ясности. К тому же врачи сказали, что течение болезни позволяет мне лечиться дома, — вспоминает Ирина. — В один день я даже почувствовала себя хорошо, пела и танцевала, но затем появилась еще большая слабость. Начала болеть голова, все становилось мутным, и я решила использовать один действенный способ, который не раз применяла, — голодание.

Этот способ основан на утверждении, что при нехватке пищи организм начинает уничтожать пораженные вирусом клетки. Но самое главное — это все же настрой. А у Ирины он был боевой.

— Я решила, что должна победить болезнь, — рассказывает она. — К тому же мне было важно не запустить свои старые болячки. В итоге я все же с трудом, но вылечилась. Хотя не могу точно утверждать, что исключительно из-за голодания. Наверное, все-таки победить болезнь помогло все в комплексе.

Через две недели Ирина почувствовала, что здорова. Тогда она решила сдать тест на антитела, и он показал, что певица переболела коронавирусной инфекцией и сейчас здорова.

— К сожалению, хоть болезнь и удалось победить, появились осложнения по старым хроническим заболеваниям. У меня начались сбои в эндокринной системе, ухудшилась память и долгое время была сильная слабость. Можно сказать, я спала сутками. Ковид все же бьет по самым слабым местам, — говорит Ирина.

Она уверена, что если бы каждый житель города вел себя ответственно и соблюдал все те элементарные правила, которые рекомендуются, ни она, ни многие другие не стали бы жертвами коронавирусной инфекции. И были бы спасены здоровье, а главное — жизни многих людей.

ВАЖНО

Если вы переболели коронавирусом и у вас нет противопоказаний, можно сдать плазму крови с антителами. Это поможет спасти других зараженных пациентов. Важно, чтобы не было симптомов, а также прошло не менее пяти недель с момента их появления. Также требуются выписка из больницы или поликлиники, результаты КТ или лабораторных исследований.

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