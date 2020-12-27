Рождаемость в России может снизиться из-за последствий пандемии COVID-19

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Столичные эксперты организовали круглый стол, на котором подвели «Демографические итоги 2020 года». Они обсудили, как коронавирусная инфекция повлияла на статистику смертности и рождаемости в стране.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, влияние COVID-19 можно наблюдать с точки зрения роста смертности. Но, по его словам, и этот процесс связан не столько с самим заболеванием, сколько с ситуацией, возникшей с приходом пандемии, многочисленными сопутствующими факторами.

— Все показатели смертности от COVID-19 не представляют какой-то особой величины. Если посчитать, в уходящем году интенсивный показатель смертности на тысячу человек населения — это примерно такой же показатель, который был в 2014–2015 годах. Мы знаем, что в это время никакой пандемии не было. Соответственно, возникает вопрос, что здесь такого. Притом что в числе смертей важную роль играют возрастные и другие особенности, — считает Юрий Крупнов.

Основную проблему, связанную с демографией нашей страны, эксперт увидел в крайне низкой рождаемости.

— Мы подвержены чуме малодетности. И она более значима для нашей демографии, чем такие заболевания, как COVID-19, — прокомментировал Юрий Крупнов.

В доказательство своих слов эксперт озвучил коэффициент рождаемости в нашей стране.

— Полтора условных ребенка на одну женщину, — сказал он, добавив, что этот показатель необходимо поднять хотя бы до значения два с половиной.

Независимый демограф-эксперт Алексей Ракша не разделил мнения своего коллеги.

— У нас в этом году смертность примерно на 300 тысяч человек больше, чем в прошлом, — отметил он, добавив, что из этого числа около 80 процентов жителей страны умерли именно потому, что заразились коронавирусом, независимо от того, какие хронические заболевания у них были.

Резкий скачок смертности произошел в последние месяцы 2020 года, когда вторая волна коронавирусной инфекции совпала с началом сезона респираторно-вирусных заболеваний.

По мнению эксперта, в нашей стране снизилась продолжительность жизни: если в прошлом году она составляла 73,34 года, то теперь опустилась до 71.

А вот с рождаемостью в этом году, наоборот, сильных изменений не произошло. Тем не менее ухудшение ситуации специалист прогнозирует в 2021 году, связывая это с экономическими причинами, в том числе заложенными пандемией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Козлов, доцент кафедры демографии НИУ ВШЭ:

— Последствия коронавируса достаточно неприятные, потому что мы давно не наблюдали такого снижения продолжительности жизни. Прогнозировать что-либо сейчас очень тяжело, мы очень мало знаем о последствиях COVID-19. Мы не знаем, насколько они тяжелые, насколько они долгосрочные, насколько долго у людей формируется иммунитет и так далее. Если COVID-19 отбил у людей охоту долгосрочного планирования, то у нас могут быть демографические проблемы.

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