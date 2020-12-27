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Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут безопасно провести праздники

Алина Зинина

Здоровье

Роспотребнадзор разработал рекомендации, которые помогут жителям страны безопасно провести новогодние праздники в период пандемии коронавируса.

Сидеть дома все праздничные дни не требуется. Провести выходные максимально безопасно и интересно можно на свежем воздухе. В связи с чем регионам предлагают организовывать праздничные мероприятия на улице с соблюдением строгой численности посетителей. Она не должна превышать 50 человек.

Роспотребнадзор рекомендует оставить открытыми горки и катки. Однако и здесь необходимо соблюдать определенные правила. Работу горок и катков рекомендуют организовать таким образом, чтобы посетители могли сохранять социальную дистанцию.

Нельзя допускать столпотворения и нахождения большого количества людей на площадках, в том числе в раздевалках.

— Хорошая организация — это залог безопасного проведения времени на открытом воздухе на таких объектах, — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что все перечисленное — это не требования, а рекомендации, но их соблюдение позволит сохранить жизнь и здоровье людям.

Отдельно в материалах затронули общественный транспорт, на который в новогодние праздники должна возрасти нагрузка. Чтобы избежать распространения коронавируса, рабочим необходимо как можно чаще дезинфицировать все поверхности в салонах транспортных средств.

Схожий норматив предложили и торговым центрам. Здесь рекомендуют ввести в период праздников дополнительную санитарную обработку, а на территории точек общественного питания — дезинфицировать поверхности каждые три часа.

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