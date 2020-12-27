Столичные разработчики создают аппараты, позволяющие эффективно бороться с коронавирусом

Исполнительный директор лаборатории робототехники Святослав Морошкин демонстрирует робота-дезинфектора / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Робот-дезинфектор, созданный столичными инженерами, попал в рейтинг Международной федерации робототехники. В воскресенье, 27 декабря, на производстве побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Посетителей производственной площадки встретила автоматическая платформа. Пока люди думали, чего ждать от машины, и спешно вспоминали азимовские три закона (правила поведения, сформулированные фантастом Айзеком Азимовым, обеспечивающие безопасность взаимодействия робота и человека. — «ВМ»), следом вышел исполнительный директор лаборатории робототехники Святослав Морошкин с джойстиком в руках. С его помощью разработчик тестировал робота, заставляя кататься по коридорам. После успешного испытания дезинфектор получит возможность двигаться самостоятельно.

— Дезинфекцию робот проводит с помощью ультрафиолетовых ламп. Они работают в диапазоне 254 нанометра. Это то самое пиковое значение, при котором уничтожаются все бактерии и вирусы. Но в помещении не должно быть людей. Но даже если человек зайдет в комнату во время работы, «ДезБот» автоматически прекратит дезинфекцию. Поэтому для людей он абсолютно безопасен, — рассказал Святослав Морошкин.

Всего на производстве трудятся около 30 человек. Они вручную собирают каждый экземпляр. Сначала — нижнюю часть, с двигательными приводами, лазерными дальномерами и другой электроникой. Сюда же устанавливают батарею — ее хватает на 6–8 часов работы. После сборки основной платформы сверху закрепляют блок с ультрафиолетовыми лампами, экран для управления и настройки машины. Большинство компонентов — отечественные. Из-за рубежа заказывают лишь сенсоры и экраны.

Программное обеспечение для робота создали столичные разработчики. Машина воспринимает голосовые команды и сигналы от мобильного приложения, самостоятельно ориентируется в пространстве и прокладывает себе маршрут, избегая столкновений с людьми или мебелью. Сейчас выпущено пять экземпляров. В 2021 году их число планируют довести до сотни.

В столице внедряют и другие технологии для борьбы с COVID-19. Так, уже протестировали первый лифт с встроенной системой дезинфекции. Разработчики установили в кабине автоматические ультрафиолетовые лампы, которые работают, когда в кабине нет пассажиров. Наибольший эффект достигается ночью, когда нагрузка минимальна.

А в столичных больницах внедрена система анализа рентгеновских снимков и диагностики заболеваний с помощью искусственного интеллекта. В сутки таким методом обрабатывают порядка 4,5 тысячи исследований.

СПРАВКА

Роботы-дезинфекторы разных моделей и производителей уже используются в столичных организациях. Так, дезинфектор разработки «Сколтеха» уже протестировали в Государственном историческом музее. Там робот уничтожал микроорганизмы с помощью ультрафиолетового излучения.

Появилась похожая машина и в Московском метрополитене. Автомат создан на основе японского робота. От зарубежной базы остались только механические узлы, а оснастка и программное обеспечение созданы столичными специалистами.

Этот робот обрабатывает вагоны с помощью ультрафиолета, ультразвукового распылителя и рециркулятора воздуха.

ЦИТАТА

Наши промышленники используют в повседневной работе и интернет вещей, и искусственный интеллект, и роботизированные системы. Стоит также отметить, что среди московских компаний — не только потребители, но и поставщики решений для цифровизации производств.

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

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