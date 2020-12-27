Европа отстала от России на 40 лет в сфере гиперзвукового оружия

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Немецкая газета Die Welt считает гиперзвуковые ракеты «кошмаром для Европы». Россия уже обладает таким вооружением, США разрабатывает. Как с новейшими технологиями обстоит у европейцев, «Вечерняя Москва» спросила у военного эксперта Александра Артамонова.

Испытания российских гиперзвуковых ракет вызывают глубокую озабоченность у стран Европы. Реагируя на пуск четырех ракет «Булава» с российской подлодки «Владимир Мономах» из Охотского моря в Архангельскую область, немецкий журналист Герхард Хегман указал на «новый виток в спирали угроз и безопасности». По его словам, на американской военной базе в Рамштайне «солдаты и гражданские сотрудники не на шутку перепугались».

После появление гиперзвуков цепи оповещения и системы ПРО становятся бесполезными, а времени на реагирование почти не остается. «В случае нападение России на США» подлетное время сокращается до пяти минут, отмечает Хегман.

Союзники европейцев по НАТО тоже ведут разработку новейшего оружия. В конце октября в Пентагоне отмечали, что США создают гиперзвуковую крылатую ракету, запускаемую с палубных самолетов военно-морских сил страны McDonnell Douglas F/A-18. Ранее, 16 октября, президент Дональд Трамп и вовсе сказал, что Вашингтон уже располагает гиперзвуковыми ракетами.

Как же с гиперзвуками обстоят дела у европейцев?

Наиболее продвинутые в этой сфере — немцы, французы и британцы. По оценкам обозревателя еженедельника «Звезда» Александра Артамонова, дальше всех пока продвинулась Германия.

— Если взять Европу, то наибольших успехов в области создания гиперзвуковых аппаратов добилась пока Германия. В 2003 году на полигоне Меппен были проведены испытания аппарата, достигшего скорости 8644 км/ч. Проект был заморожен ввиду отсутствия угроз, требующих подобного оружия. Разработки велись Bayern-Chemie (группа MBDA-Deutschland). Сейчас немцы решили возобновить свои исследования, но предел мечтаний — создание системы ПВО против российской КР «Буревестник». Также, по словам одного из конвекторов Петера Хайльмайера, речь может идти о создании гиперзвуковой ПТУР против танка «Армата», — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

На разработки, по оценкам немецких инженеров, уйдет около двух лет. Даже в случае успешного завершения проекта речь не идет о создании полновесной ракеты, способной развивать скорости, превышающие 8–10 Махов, отмечает Артамонов.

— Это пока прикладные технологии, овладеть которыми, правда, сумрачному германскому гению еще только предстоит, — уточнил он.

Франция, со своей стороны, еще в 2019 году создала собственную программу развития гиперзвукового прототипа, но дальше разработки планера дело пока не продвинулось.

— У проекта V-MaX отсутствует необходимая моторизация. Также и уровень материаловедения пока не позволяет создать необходимые сплавы. Что, впрочем, не помешало министру обороны этой страны Флоренсу Парли заявить, что, мол, за три года все наверстаем. И тогда, дескать, у нас появится ядерная ракета ASN4G (новая версия ASMP), — сказал Артамонов.

По оценкам некоторых российских экспертов, Франции потребуется не менее четверти века на гиперзвук. Как бы то ни было, над этим работает ArianeGroup, дочерняя компании оборонной группы Safran и группы Airbus.

Великобритания, несмотря на то, что на пару с Францией входит в ядерный клуб, свои силы оценивает достаточно сдержанно.

— Британские инженеры создали гелевый двигатель, который пока не был продемонстрирован за рубежом, но по декларациям местных специализированных источников позволяет достигать скорости в 3 Маха. По оценкам британских экспертов, понадобится не менее трех лет, чтобы полетел экспериментальный аппарат. Над этим работает фирма Rolls-Royce в тесном контакте с группой Sabre и компанией BAE Systems, — подчеркнул Артамонов.

По его словам, в целом Европа технически отстала от России в деле разработки гиперзвукового оружия почти на 40 лет.

— Россия действительно обладает не одной, а целым кластером технологий, опередивших научную мысль других стран на многие десятилетия. Речь идет о новых сплавах, о глубинных знаниях природы плазмы, позволяющих сохранять связь с аппаратом, вопреки плазменному облаку, о силовых установках, способных к устойчивому поддержанию гиперзвуковой скорости, — конкретизирует эксперт.

При этом он уверен, что Европе гиперзвуковые ракеты с военной точки зрения не нужны, ибо у России нет планов превентивной атаки.

Что касается американцев, то они пока тоже не в состоянии показать даже проект планера гиперзвуковой ракеты. У них отсутствуют материалы, системы связи и навигации при подобных скоростях в плотных слоях атмосферы и силовая установка, способная устойчиво функционировать в подобных условиях, заключил Артамонов

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