«Останется мокрое место»: Литовкин рассказал, чем Россия ответит на ракетные угрозы Запада

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Россия сделает все, чтобы никому не пришло в голову на нее напасть. Для этого у нее уже заготовлен зеркальный ответ на исходящую от Запада ракетную угрозу. Об этом «Вечерней Москве» заявил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

21 декабря на коллегии Минобороны РФ президент Владимир Путин поручил увеличить в 2021 году долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88 процентов. По словам главы государства, Россия должна быть готова в кратчайшие сроки ответить на размещение иностранных ракет у границ.

По мнению Литовкина, ракетная угроза у российских границ действительно очень реальна в настоящее время. В основном это связано с выходом США из ДРСМД, хотя еще до этого, уточняет эксперт, американские власти выделили Пентагону около 50 миллиардов долларов на разработку новых ракет средней дальности.

— Если будут такие ракеты, значит, их надо будет где-то размещать. В Америке это делать бессмысленно — они оттуда никуда не долетят. Скорее всего, их поставят в Европе и Юго-восточной Азии, причем появление ракет на европейском континенте станет для нас особенно неприятным событием. В этом случае подлетное время ракет к нашим критическим объектам сократится в два раза, если не больше. То есть решение об ответном ударе нам нужно будет принимать в считанные минуты: не за 15, 20 или 30 минут, а за 8–10, — рассказал обозреватель.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Он подчеркнул, что другие ракеты средней дальности уже есть в Европе. Речь идет о Румынии, где стоят американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore, в пусковые стаканы которых могут быть помещены, в частности, ракеты «Томогавк». Эта крылатая ракета способна преодолеть расстояние в 2,5 тысячи километров и при этом нести ядерную боеголовку.

— Американцы раньше говорили, что такое вооружение нельзя иметь, что не испытывали его, но вышли из ДРСМД и тут же показали испытание этой ракеты на земле. До этого «Томогавки» у них в основном располагались на эсминцах класса Arleigh Burke, — пояснил Литовкин.

Он отметил, что на данный момент строительство этих систем вооружения завершается в Польше. Новые ракеты, над которыми работает Минобороны США, могут в перспективе появиться также в Польше, Германии и других странах Европы.

В свете вышесказанного становится очевидно, что Россия не может оставаться в стороне и вынуждена чем-то отвечать на усиливающуюся угрозу извне, говорит собеседник «ВМ».

— Путин вскоре после выхода Вашингтона из соглашения заявлял, что в ответ на быстрое размещение американских «Томогавков» мы можем так же быстро развернуть на земле наши «Калибры». Это можно сделать относительно недорого и быстро. Сейчас эти крылатые ракеты размещены на подлодках, но их можно перевести на землю. Это станет зеркальным ответом на американские приготовления, — считает обозреватель.

Фото: youtube.com / Defense Express Channel

Помимо этого, продолжил он, у России очень хорошо развиты системы ПВО и ПРО, что позволяет без особого труда сбивать американские «Томогавки». Это было доказано на примере двух атак США на сирийские базы Эш-Шайрат и Бейрут. В 2017 году американские военные выпустили десятки ракет по этим аэродромам, но долетели лишь единицы, подчеркивает Литовкин.

— Кроме того, у нас есть системы радиоэлектронной борьбы, которые сводят «Томогавки» на нет. Но, конечно, американцы будут делать выводы из своих неудачных атак, но и мы продолжим создавать более мощное оснащение, — полагает собеседник «ВМ».

В том, что Россия сумеет дать отпор Западу, нет никаких сомнений, однако здесь следует обратить внимание на менее очевидную проблему, говорит Литовкин. По его мнению, американцы не станут нападать, поскольку хорошо понимают, что при ответном ударе РФ от США «останется мокрое место».

— Главная проблема в том, что Штаты втягивают нас в разорительную гонку вооружений. СССР рухнул в том числе по этой причине: мы взяли на себя непомерную ношу холодной войны. Сейчас США тратят 750 миллиардов долларов на вооружения в год, мы — около 50 миллиардов. Это несравнимые цифры, хотя мы даже с этой суммой умудряемся создать оружие, которое остановит американцев. Мы будем делать его не много, но столько, сколько необходимо, чтобы они не посмели нарушить наши суверенитет и независимость. Это главная идея, которая звучит из уст Путина и не в первый раз, — заключил эксперт.

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