Центр по разработке перспективного оружия учрежден при Минобороны РФ

Фото: mil.ru / Минобороны России

Главный научно-исследовательский испытательный межвидовой центр перспективного вооружения учрежден при Министерстве обороны РФ. Соответствующая информация следует из правительственного распоряжения, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря.

Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно распоряжению главы правительства, главной целью нового военного института является научная и научно-испытательная деятельность в области развития перспективного вооружения.

Штатная численность центра: 232 человека. Ожидается, что Минобороны в течение месяца утвердит устав учреждения, а в ближайшие два месяца обеспечит его госрегистрацию.

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