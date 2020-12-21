Путин призвал оперативно реагировать на размещение ракет у границ РФ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Необходимо оперативно реагировать на размещение ракет у границ России странами Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 21 декабря.

Глава государства поручил в кратчайшие сроки проводить ответные мероприятия на размещение иностранных ракет около российских границ.

По его словам, Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в европейской части России и в других регионах РФ.

— Но надо быть готовыми оперативно реагировать на размещение западными странами аналогичных средств вблизи наших границ. В случае вынужденной необходимости провести все ответные мероприятия, причем в кратчайшие сроки, — сказал Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны.

Российский лидер отметил, что не имеет сомнений в том, что страна способна сделать это как в отношении мест базирования угрожающих систем, так и в отношении пунктов их управления, передает РИА Новости.

Читайте также: Путин: Российская ядерная триада способна обеспечить безопасность страны