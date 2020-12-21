Путин: Российская ядерная триада способна обеспечить безопасность страны

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Ядерная триада России, а также российская армия вышли на новый уровень, который позволит обеспечить безопасность страны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 декабря.

— Наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России, — сказал российский лидер на итоговой коллегии Минобороны.

Он отметил, что стоять на месте в этой сфере на сегодняшний день «абсолютно недопустимо».

Владимир Путин отметил, что страна и дальше продолжит активно развивать вооруженные силы, в том числе будет следить за поддержанием высокой боеготовности ядерных сил.

Глава государства добавил, что военная активность блока НАТО не прекращается. Кроме того, президент подчеркнул, что продолжается деградация международной системы контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

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