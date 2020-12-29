Доктор Мясников призвал не бояться «страшилок» о мутациях коронавируса

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В 2021 году мир столкнется с новыми видами COVID-19, предупредил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Доктор Мясников согласен с такими прогнозами, но считает, что эта реальность не должна быть поводом для паники. Об этом он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

Врач и телеведущий Александр Мясников говорит, что мутация — естественный процесс для абсолютно любого вируса.

— Раз в три месяца мутации будут. Они уже вытеснили первоначальный, уханьский вирус. Его уже нигде не найти. Даже в исследовательских целях. Все заменено мутациями. Это D614 и G614. Сейчас появилась так называемая британская мутация. Все эти мутации, заменившие уханьский вирус, более заразные, быстро распространяются, но менее опасные. Любой вирус мутирует, проходя через человеческий организм и теряя силу. Увеличение скорости и потеря силы — закон механики. Бояться этого не нужно, — сказал он.

Структуры вируса, на которые вырабатываются антитела, также во всех мутациях одинаковы, а вакцина на это все действует, уточнил Мясников.

Врач призвал воспринимать все эти явления как естественные и не поддаваться панике.

— Это естественные процессы, и я не понимаю, почему узкоспециальные вопросы вызывают столь бурные обсуждения среди широких масс. Для вируса это естественно. Не нужно придумывать страшилки на ровном месте, — добавил Мясников.

Напомним, ранее новый штамм коронавируса был обнаружен в Соединенном Королевстве. Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал его более опасным, чем SARS-CoV-2, хотя официальных подтверждений данных нет. Штаммы обнаружены также в Дании, ФРГ, Австралии и ЮАР.

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