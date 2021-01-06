Диетолог назвала продукты, которые избавляют от отеков в праздники

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Одутловатость лица и отек век можно значительно снизить с помощью продуктов питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Она дала рекомендации, как быстро после праздничных застолий привести в порядок внешний вид.

— Отек лица может иметь различные причины. Он может появиться как результат сердечной недостаточности, неправильной работы печени, почек или щитовидной железы. Гипотиреоз — болезнь, в ходе которой щитовидка производит слишком мало гормонов щитовидной железы. Все эти проблемы — серьезные заболевания, лечить их надо серьезно и комплексно, — предупредила врач.

Причиной «утренней» отечности, которая возникает у некоторых граждан в период новогодних праздников, может быть переедание или излишнее употребление алкогольных напитков, уточнила Соломатина. Она порекомендовала хотя бы на ближайшие дни исключить из рациона вредные продукты. Отек, в частности, усиливается от любой соленой пищи. В случае возникновения проблемы, по словам диетолога, стоит отказаться от солений, маринадов, пряностей, а также жареного, жирного и копченого. Усугубляет ситуацию алкоголь.

— Снижают отек магний, калий и кофеин. Неплохо «приводит в чувство» после застолья квашеная капуста — она содержит янтарную и тартроновую кислоты. Янтарная кислота улучшает метаболизм и оказывает антиоксидантный эффект, тартроновая тормозит переход углеводов в жир. Квашеная капуста хороша для похудения, но для быстрого снятия отека она не совсем подходит, так как обычно содержит достаточно много соли, — заметила врач.

В качестве «скорой помощи» хороши огуречный сок, петрушка и сельдерей, уверяет диетолог. Из этих компонентов она предложила приготовить смузи: взбить составляющие в блендере, добавить воды и выпить. Для вкуса можно добавить лимон — цитрусовые полезны при выведении лишней воды из организма. Хороши, по словам эксперта, тыквенный, свекольный, томатный, яблочный и грушевый соки, а также отвар шиповника. Все это употребляется без добавления соли или сахара.

— Парадокс, но в данной ситуации потребляемая жидкость — во благо. Она необходима для метаболизма. Улучшают метаболизм имбирь, кофе, какао и чай. Разумеется, без молока или сахара. Все это снимает одутловатость и создает «эффект похудения», — уточнила диетолог.

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Специалист заявила, что помогает лицу печеный картофель, а тертый сырой картофель можно применить в качестве примочек под глазами, чтобы уменьшить «мешки». В этих же целях используют кружки огурцов. Эффективно, по мнению врача, воздействуют печеные яблоки и груши, а также сушеные абрикосы — курага. Соломатина уточнила, что отвар кураги содержит огромное количество калия, он тоже полезен.

Перечисленные средства вкупе с масками и примочками помогут значительно улучшить вид лица всего за несколько часов, сказала собеседница «Вечерней Москвы». При этом все зависит от «степени отека, индивидуальных особенностей организма и прилагаемых усилий».

Соломатина дала рекомендации по борьбе с отеками и в теплое время года:

— Если отек возник в конце лета, очень хорошим средством к его снятию послужит арбуз. Ешьте его — чем больше, тем лучше. Хороша дыня с ее высоким содержанием калия. Мочегонным эффектом обладает земляника. Хороши также клюква, вишня, черешня.

При «долгоиграющей» программе снятия отеков и общего похудения помогут вареная гречка и рис. Их едят без специй и соли, рассказала Соломатина. Можно, по ее словам, устраивать разгрузочные дни, в которые надо есть преимущественно каши.

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