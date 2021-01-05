«Впаривают либо кидают»: как не попасться на уловки маркетологов в новогодние распродажи

Новогодняя распродажа, по мнению экспертов, не всегда выгодна покупателю / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Как не дать себя обмануть во время праздничных распродаж и на что следует обращать внимание, отправляясь на шоппинг в новогодние торжества, «Вечерней Москве» рассказали эксперты по рынку и потреблению.

— В любом случае надо осознавать свои финансовые возможности и цели. Покупать надо не потому, что вам предлагают что-то со скидкой, а потому, что вам это нужно. Задача продавца — продать больше и быстрее. Следует объективно воспринимать рекламные предложения, — предостерег руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Он напомнил, что известные бренды, как правило, гарантируют качество, но не всегда есть уверенность в том, что вы приобретаете вещь от указанного производителя, а не подделку. По словам эксперта, надо также понимать, покупая, к примеру, мобильный телефон, что товар всемирно известной компании будет работать лучше и дольше, чем внешне красивый и «почти такой же» телефон малоизвестного азиатского производителя. Однако стоит качественный товар дороже.

— Нужно ли ждать распродаж? Мы покупаем продукты тогда, когда в них нуждаемся. Нельзя отложить покупку хлеба на несколько дней, потому что (условно) цена на хлеб упадет. Такой же подход уместен относительно непродовольственных товаров. Если вам нужно и цена устраивает — почему бы не купить? Будет ли скидка на необходимый вам сегодня товар через неделю или месяц, неизвестно. Существует инфляция, и может случиться так, что цена, наоборот, подрастет, — предупредил экономист.

Шабанов подчеркнул, что подход к покупке должен быть рациональным, а не основанным на ожидании «манны небесной» — известий о распродажах и акциях.

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в свою очередь раскрыл опасности, которые могут поджидать покупателя при слишком заманчивых предложениях.

Он отметил, что новогодние праздники у большинства людей — период отдыха, граждане хотят чем-то себя занять. Все это, по мнению эксперта, усугубилось мерами противодействия пандемии: дистанционной работой и самоизоляцией.

— В это же время потребителю настойчиво предлагают «сделать выгодные покупки и сэкономить». Это эксплуатация сиюминутного желания. Надо хорошо подумать: нужна ли вам вещь, которую вам предлагают; действительно ли ее качество соответствует заявленному; является ли «сниженная» цена реально сниженной? — отметил эксперт.

По словам правозащитника, отдельное место в зимние праздники занимает недобросовестная реклама. Людям в интернете или по телевизору предлагают купить что-то хорошее по привлекательной цене, а когда покупатель приходит в магазин, ему сообщают, что именно этого товара уже нет, и начинают навязывать «всякую ерунду».

Егармин заявил, что подобная ситуация — обман, столкнувшись с ней надо жаловаться на распространение заведомо ложной информации.

— Обманывают? Пишите в Роскомнадзор. Сайт недобросовестного продавца заблокируют, — добавил он.

Специалист также упомянул о том, что нередко в рекламе указывают цены якобы на брендовый товар, а уже на месте выясняется, что вам предлагают подделку. Это также, по словам эксперта, является обманом.

— В конце 2020 года как на дрожжах стали множиться «автосалоны-дилеры» — жулики предлагают гражданам «сделать к праздникам себе подарок, о котором давно мечтали». Они предоставляют в интернете фото несуществующих авто, просят предоплату, а потом «впаривают» совсем другой автомобиль, либо открыто кидают, скрываются с деньгами. Это — организованные преступники. Будьте осторожны! А если вы все-таки попались — обращайтесь в полицию, не медлите, — заявил Егармин.

Эксперт в качестве яркого примера напомнил сказку про Буратино:

— Для того чтобы ограбить, жулики рассказали простаку, что он разбогатеет — надо лишь вначале заплатить.

Эта мошенническая схема, по словам Егармина, работает много лет.

Специалист напомнил, что товар, который вам не подошел по какой-либо причине (например, просто не понравился), можно вернуть в течение двух недель. При этом нельзя вернуть некоторые виды товаров (например, медикаменты, косметику, постельное белье) по очевидным причинам.

По словам специалиста, в случае неисправности сложной бытовой техники, например компьютера или бензопилы, товар принимают для обмена или возврата денег в течение гарантийного срока, предварительного назначив экспертизу, чтобы убедиться, что имеет место поломка по вине производителя, а не покупателя. Егармин добавил, что в «нормальных магазинах», как правило, проблем с возвратом не возникает: добропорядочный продавец дорожит репутацией и борется за лояльное отношение клиента.

— При возврате товара помните, что по закону «О защите прав потребителей» отсутствие чека не является причиной отказа в приеме некачественного товара. Надо подтвердить право расторжения сделки купли-продажи иным способом. Например, фактом перевода денег с карточки при безналичном расчете на кассе, — посоветовал эксперт.

Он добавил, что в случае явного производственного брака окончание срока гарантии на приобретенный товар не является причиной для отказа в возврате. Егармин пояснил: если после покупки вы считаете, что ваши права нарушены, а продавец отказывается от добровольного разрешения конфликта, надо писать жалобы в органы местной власти (в отдельных случаях это Роспотребнадзор или полиция) и подавать на продавца в суд.

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