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Москвичка и ее знакомые отдали более 1,8 миллиона рублей «продавщице брендовых вещей»
Фото: depositphotos.com

Москвичка и ее знакомые отдали более 1,8 миллиона рублей «продавщице брендовых вещей»

Юлия Ямпольская

Происшествия

Полиция проверит информацию о мошенничестве в отношении жительницы столицы и ее знакомых на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что женщина решила купить у продавщицы брендовых вещей смартфон последней модели и рюкзак производства одного из французских домов моды на общую сумму 230 тысяч рублей. Эти деньги она перевела на банковскую карту знакомой. Также заявительница передала ей 120 тысяч рублей наличными в счет оплаты других телефонов, а также браслет за 300 тысяч рублей, который «продавщица» обещала реализовать и вернуть средства.

По рекомендации москвички ее знакомые отправили заявительнице денежные средства, чтобы та переводила их гражданке в счет оплаты вещей. Отмечается, что товар так и не был доставлен, указанная гражданка до сих пор на связь не выходит.

В результате произошедшего москвичке причинен ущерб на сумму 650 тысяч рублей, а также на сумму 1 200 350 рублей, которые перечислили ей знакомые.

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