Диетолог объяснила, почему баранина полезнее свинины

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Мясо барана позволяет восточным мужчинам сохранять репродуктивные функции до преклонных лет, а старикам прекрасно мыслить. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделилась врач-диетолог Елена Соломатина, сравнившая полезные свойства баранины и свинины.

По словам эксперта, баранина и свинина идентичны по количеству белка и составу аминокислот. Они также имеют приблизительно одинаковую калорийность. Вместе с тем продукты имеют качественные отличия.

— Свинина — относительно легко усваиваемое мясо. Хотя белое мясо, конечно, усваивается легче. Более полезна нежирная свинина. Свинина содержит необходимые человеческому организму микро- и макроэлементы. Она богата селеном, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и помогает организму бороться с инфекциями. Подкожное свиное сало также полезно, — отметила диетолог.

Наиболее полезно сало толщиной около полутора сантиметров, которое находится сразу под шкуркой. Оно, как пояснила Соломатина, содержит арахидоновую кислоту, которая стабилизирует уровень холестерина, снимает воспаление, способствует выработке гормонов хорошего настроения. В сале содержится цинк, имеющий противораковые свойства и является антиоксидантом. Кроме того, цинк необходим для выработки половых гормонов и нормальной работы иммунитета.

— В баранине в большем объеме, чем в свинине, содержится полиненасыщенная незаменимая жирная линолевая кислота. Это связано с тем, что овцы питаются зеленой травой. Линолевая кислота обеспечивает человеку, который часто ест баранину, похудение — избавление от избыточных жировых тканей и наращивание мышц. Помимо этого, линолевая кислота имеет антионкологические свойства, — сказала собеседница «ВМ».

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Цинка в баранине больше, чем в свинине. Мясо барана также содержит селен, лецитин и холин. Эти компоненты обеспечивают хорошую работу печени, сердца и мозга.

Врач рассказала, что холин обеспечивает передачу нервных импульсов, стимулирует скорость мышления и работу памяти, а также повышает настроение. При нехватке холина у пожилых людей может развиться слабоумие — у них начинается дегенеративное изменение в нервной системе. Соломатина подчеркнула, что холин показан после инсульта для улучшения работы мозга и восстановления его здоровья.

— В отличие от свинины, в баранине достаточно йода, который также полезен для мозга и выработки энергии. В баранине также есть полезный для зубов фтор, который отсутствует в свинине. Баранина содержит хром, обеспечивающий усвоение глюкозы и предотвращающий диабет, — констатировала эксперт.

К «недостаткам» баранины Соломатина отнесла дороговизну. По ее словам, барана сложнее вырастить, он не может все время пребывать в тесном, закрытом помещении.

— Откормить свинью гораздо проще — она ест все. Свиней зачастую растят не на тех кормах, которые делают мясо животных экологически чистым и полезным. Особенно это относится к мелким хозяйствам и частникам. Мясо барана ближе к дикому, по естественным причинам оно экологически чище, — рассказала врач.

Немаловажно, по мнению Соломатиной, и то, что свиньи достаточно сообразительные животные. Они способны почувствовать опасность и перед забоем начинают волноваться. В результате страха у свиней в кровь выбрасывается гормон стресса, это меняет минеральный состав и свойства мяса, объяснила диетолог. Все это нарушает кислотно-щелочное равновесие, свинина становится «более жесткой и теряет полезные качества». Бараны же, привезенные для шашлыка, «спокойно щиплют травку до последней секунды», их мясо остается нежным, заключила собеседница «ВМ».

Читайте также: Диетолог дала советы по возвращению к привычному питанию после Рождественского поста