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Диетолог дала советы по возращению к привычному питанию после Рождественского поста
Фото: pixabay.com

Диетолог дала советы по возращению к привычному питанию после Рождественского поста

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-диетолог Марина Хорол дала рекомендации, как правильно вернуться к обычному режиму питания людям, соблюдавшим Рождественский пост.

— Надо помнить, что пост — это не диета, что это больше философская сторона, и выходить из него тоже надо с умом, а не бросаясь на все, что ты видишь на столе, — заметила эксперт.

По ее словам, выходить из поста нужно постепенно. Следует стараться есть небольшими порциями и отдавать предпочтение нежирной еде. Неумеренное потребление нездоровой пищи чревато гастритом либо неблагоприятной реакцией поджелудочной железы.

Постившимся рекомендуется питаться дробно и вводить продукты в рацион постепенно, лишь в последнюю очередь вернуться к жареным мясу и рыбе. Поначалу продукты следует отваривать или готовить на пару.

— Можно есть какие-то молочные продукты (например, творожки, запеканки), стараться есть именно диетическую пищу, — цитирует гастроэнтеролога RT.

Ранее врач-диетолог Лилия Иванова рассказала, что для того, чтобы без вреда для здоровья вернуться к правильному питанию после обильного новогоднего застолья, необходимо включать в рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой.

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