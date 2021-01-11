Головные боли и затрудненная речь: чем опасно переохлаждение

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для того чтобы защититься от переохлаждения, необходимо соблюдать правила грамотного подбора гардероба, а также носить маску — она поможет справиться не только с коронавирусом, но и с морозами. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева.

Первая рабочая неделя в столице будет непривычно холодной: температура может опуститься до минус 27 градусов, что чревато случаями переохлаждений и обморожений у непривыкших к таким заморозкам горожан.

— На самом деле серьезное переохлаждение в условиях города практически нереально, — считает врач. — Исключения составляют случаи, когда человек неправильно оделся: не прикрыл какие-то части тела, забыл надеть шарф, шапку, рукавицы, долгое время провел на открытом воздухе, например, за занятиями спортом. Неприятности также грозят нашим модникам и модницам, любящим открывать щиколотки или выходить на улицу без головного убора: на открытых участках тела могут появиться очаги обморожения.

Правильная одежда — главный способ защиты от переохлаждения. Как ни странно, надевать несколько кофт и свитеров, по словам врача, совсем не выход:

— Лучший вариант здесь тонкое термобелье, которое надевают под кофту или свитер. Не любите термобелье — можно надеть хлопчатобумажную футболку. Тем, кто страдает от заболеваний суставов и позвоночника, можно надевать пояса и наколенники, например из собачьей шерсти, а уже на них сверху — основную верхнюю одежду. Куртки можно покупать любые, необязательно защитные, главное, чтобы они закрывали шейно-воротниковую зону и не были слишком тесными. Дело в том, что тесная одежда, так же как и многослойность, наоборот, ведет к более быстрому замерзанию: тепло должно задерживаться в воздушной подушке, если ее нет, ему негде держаться, и оно быстро улетучивается. Особенно внимательно за этим нужно следить женщинам: сдавливание сосудов в паховой области чревато воспалительными заболеваниями гинекологического плана и даже бесплодием.

По той же причине рукавицы защищают от переохлаждения намного лучше, чем перчатки. В перчатках каждый палец изолирован, воздушной подушки практически нет, потому замерзание наступает намного быстрее:

— Неожиданно в борьбе с холодами нам помогут маски, которые мы используем для защиты от коронавируса. Они защищают носоглотку, зону подбородка, шеи, согревают и лицевой нерв. В период резкого похолодания я советую использовать многоразовые трикотажные маски — они самые теплые. Сверху замотайтесь шарфом, намажьте лицо жирным кремом, наденьте очки, и никакие обморожения вам не страшны.

Если по какой-то причине соблюсти все правила зимнего гардероба не получилось, стоит помнить о первых признаках переохлаждения и о том, чем оно может быть опасно:

— Прежде всего появляется небольшой озноб, повышается артериальное давление, наступает незначительное кислородное голодание, температура тела падает. Другими явными симптомами могут быть головные боли и затрудненная речь, поскольку весь организм оказывается скован холодом. Когда есть заболевания сосудов, иногда наблюдаются случаи критического подъема артериального давления, сердечные приступы, сердечная недостаточность. Впрочем, большинство симптомов проходят довольно быстро, как только человек начинает согреваться.

Вопреки общему убеждению, согреваться с помощью резкого повышения температуры не стоит. По словам Алексеевой, лучший вариант — «отмерзание» в естественных условиях теплого, а не жаркого помещения или с помощью питья теплого, но не горячего чая:

— Отогреть отдельные участки тела вроде носа, ушей, пальцев можно с помощью растирания. Также отлично согреться помогают острые напитки, например, чай с имбирем или перцем.

Медик также предостерегла от распития алкоголя — он помогает согреться только на короткое время, когда происходит расширение сосудов. Но затем они резко спазмируются, человек замерзает еще больше и снова выпивает. Это чревато утратой контроля, что в конечном итоге может привести к довольно печальным последствиям.

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