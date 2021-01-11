Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В понедельник, 11 января, тыловая часть циклона продолжит определять погоду в столичном регионе. Ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 11-9 градусов. В Подмосковье ожидается температура 11-6 градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что морозы усилятся, атмосферное давление повышенное, содержание кислорода в пределах нормы. Метеозависимым людям, склонным к спастическим реакциям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует внимательно отнестись к самочувствию. Смена температуры, выход на морозный воздух у них может привести к острому спазму сосудов. Чтобы не допустить нежелательных реакций, необходимо соблюдать меры предосторожности, а также иметь при себе лекарства первой помощи.

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