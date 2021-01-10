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Москвичей предупредили об аномальных морозах в течение всей следующей недели
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили об аномальных морозах в течение всей следующей недели

Никита Абрамов

Общество

В Москве всю следующую неделю продержится температура около минус 20 градусов. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17–22 градусов, в дневные часы будет уже не выше минус 10–15. Не обойдется без незначительного локального снега, — цитирует сотрудника центра погоды РИА Новости.

Он отметил, что 12–13 января погода не сильно изменится. В Москве утром ожидается минус 15–20 градусов. Также Тишковец заявил, что сугробы в столице вырастут до 30 сантиметров. Местами в области ожидается рост снежного покрова до 40 сантиметров.

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