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«Человечество бы не выжило»: врачи оценили вред от популярных утренних привычек
Умеренные физические нагрузки утром, по словам Водовозова, полезны для здоровья / Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

«Человечество бы не выжило»: врачи оценили вред от популярных утренних привычек

Олег Сыров

Здоровье

Публикацию британского доктора Мириам Стоппард в таблоиде The Mirror о том, что «популярные утренние привычки» вредят здоровью, нельзя назвать точной. По мнению российских экспертов, местами автор утрирует действительность, а местами статья содержит общеизвестные факты.

Как заявил в беседе с «Вечерней Москвой» врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, у западного коллеги нет исследований и научных фактов, подтверждающих его слова.

— Исходный посыл «зарядка вредит здоровью» некорректен. Нельзя обобщать! Прежде всего, в британской статье не указано, на какие исследования автор опирается. Для опровержения того, что ранее было общепринято, обычно ссылаются на исследования. Увы, ни на какие серьезные научные издательства ссылки в «новости» нет, — пояснил врач.

Водовозов резюмировал, что утро начинается, как известно, не с кофе. Он заметил, что человек, проснувшись, идет в туалет, умывается. Собеседник «ВМ» напомнил, что во время утреннего моциона мы естественным образом просыпаемся окончательно, постепенно «включается» наше тело.

По словам Водовозова, простая ходьба по комнате — это уже разминка. Врач подчеркнул, что никто не «стартует» с кровати на стометровку и не хватает штангу. Легкая утренняя пробежка, щадящие физические упражнения, по мнению эксперта, не только допустимы, но и полезны здоровому человеку.

Водовозов заключил, что человечество в целом не может ошибаться и регулярно делать очень вредные для собственного здоровья вещи, иначе мы бы не выжили.

В свою очередь врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что не каждый фрукт и не каждая чашка кофе причиняют утром вред организму.

— Безусловно, в высказываниях европейского доктора есть здравый смысл. Злоупотреблять апельсиновым соком на голодный желудок регулярно не стоит: кислота раздражает слизистую желудка — это известно. Но один стакан фруктового сока с утра не повредит здоровому человеку, — заявила Соломатина.

Диетолог пояснила, что сладкое провоцирует выброс инсулина. Но клетчатка сочного плода, который можно съесть с утра, ослабляет влияние сахара. Врач уточнила: если хочется фруктов в утреннее время, для перекуса следует выбирать умеренно кислые и умеренно сладкие фрукты, например груши.

Эксперт согласилась, что крепкий сладкий кофе на голодный желудок (да еще спросонья) вреден. Он, по словам медика, провоцирует гастрит и повышает уровень сахара. Елена Соломатина порекомендовала людям, которые любят утренний кофе, принимать любимый напиток с каким-нибудь бутербродом или без сахара и с небольшим количеством молока.

— Это уже совсем другая история, — резюмировала Соломатина.

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