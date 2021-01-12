Перестройка организма: можно ли заразиться раком или ожирением

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Люди могут заражать друг друга онкологическими, сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. К такому ошеломляющему выводу пришли ученые из Канады и Германии, проводившие совместное изучение микробиома человека. Результаты исследования «Вечерней Москве» прокомментировали российские специалисты.

Курьезом назвал слова иностранных ученых хирург-онколог, заведующий кафедрой хирургии и онкологии ФНМО РУДН, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов.

— Вероятность онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний мы можем предсказать с помощью генетического анализа. Передается по наследству не только цвет глаз и телосложение, но и сахарный диабет. Это геном, информация, которая переходит от родителей к детям и внукам. С помощью анализа крови можно выявить предрасположенность пациента к злокачественным опухолям или болезни сердца. Помимо этого, возникновение многих болезней зависит от условий проживания, характера питания, привычек человека, — сказал доктор.

К версии о передаче онкологических или эндокринных заболеваний болезней от одного человека другому с помощью бактерий кишечника Титов отнесся скептически. С упоминаемым в новостях научным трудом он не знаком.

Онколог пояснил, что микробиом — это бактерии, которые находятся внутри нас: они расщепляют пищу, поддерживают иммунитет и выполняют другие полезные функции. Эти микроорганизмы, уточнил собеседник «ВМ», не причиняют вреда — они помогают человеку жить, это симбиоз. Эксперт заявил, что в теле каждого человека живет свыше полутора килограммов микроорганизмов.

— Микробиом влияет на здоровье, способность противостоять инфекциям, продолжительность жизни. Микробиом может быть нарушен в результате приема сильнодействующих препаратов, например антибиотиков. Из-за алкоголя, курения, неправильного питания. Он может быть восполнен биопрепаратами. Подобные проблемы решают гастроэнтерологи. Но как можно передать микробиом из просвета толстой кишки от одного человека другому, к примеру соседу, и заразить с помощью этого кого-то, я не знаю, — признался медик.

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Титов счел новость «ерундой и уткой». Он предположил, что сообщение — сильно искаженная в СМИ информация. По мнению врача, говорить предметно о подобных открытиях можно после публикации в серьезном научном издании.

Врач-диетолог Елена Соломатина полагает, что в рассуждениях канадских и немецких ученых есть рациональное зерно:

— В случаях, когда человек с избыточным весом не может похудеть, ему могут пересадить микробиом кишечника здорового худого человека. Это стало практикой. До конца микробиом не изучен, но ясно, что влияние его на здоровье и поведение человека велико. Установлено, что при избыточном количестве бактерий-фирмикутов человек обычно страдает ожирением. Бактерии желудочно-кишечного тракта, клостридии, выделяют фермент для расщепления белка и фактически могут заставить человека есть ту или иную пищу. При избыточном количестве бактерий микробиом начинает «диктовать условия» человеку, и это может провоцировать болезни, — пояснила свою точку зрения Соломатина.

Диетолог рассказала, что микробиом в небольшом количестве может передаваться бытовым путем, например при поцелуе. Но влияние подобного количества бактерий, по мнению Соломатиной, незначительно.

Эксперт заметила, что у некоторых народностей гигиена до сих пор развита слабо:

— Антисанитарные условия можно наблюдать в деревнях Индии. В этих случаях у населения в одинаковых условиях долгого совместного проживания формируется коллективный иммунитет. Болезни обычно у них также одни и те же. В случае принудительного переноса микрофлоры из кишечника одного человека в кишечник другого иммунный ответ не успевает сформироваться. Теоретически при такой пересадке можно перестроить организм, — заметила врач.

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С новым микробиомом человек получит новую предрасположенность к тем или иным болезням, в том числе онкологическим или эндокринным заболеваниям, не говоря о таком недуге, как ожирение, сказала Соломатина.

Она отметила, что все болезни развиваются комплексно. Ожирение, по ее словам, также комплексная болезнь. Почти всегда взаимосвязаны изменения в весе и сахарный диабет, заметила собеседница «ВМ». При ожирении, по словам врача, нередко выявляются нарушения в работе эндокринной системы и гормональный сбой, возможны онкологические проблемы, например опухоль надпочечников. Соломатина сказала, что при больной щитовидной железе разрушается сердечно-сосудистая система, щитовидка влияет на психику, человек начинает «заедать» стрессовое состояние и толстеет.

По мнению диетолога, иногда трудно понять, что первично, а что вторично. Элементарное ожирение может быть связано с неправильным питанием. Нездоровый микробиом провоцирует одно заболевание, а оно, в свою очередь, влечет другие недуги.

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