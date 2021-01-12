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«Разгрузочные дни»: врач рассказал, как прийти в форму после праздников
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Разгрузочные дни»: врач рассказал, как прийти в форму после праздников

Ростислав Зубков

Здоровье

В первую неделю после новогодних праздников рекомендуется сделать несколько разгрузочных дней для того, чтобы быстрее прийти в форму. Этими и другими полезными советами делится заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По его словам, разгрузочные дни можно устраивать через день.

— То есть один день мы питаемся как всегда, а на следующий употребляем в пищу только низкокалорийные фрукты или овощи, отварное нежирное мясо, творог, кисломолочные продукты, различные варианты каш, — поясняет эксперт, беседуя с агентством городских новостей «Москва».

Он уточнил, что голодать тоже не нужно: диета, по сути, должна быть такой, как «в идеале и должен питаться человек». При таком рационе будут уходить лишние килограммы, в то время как сам человек лучше настроится на возвращение в обычный режим с психологической точки зрения. Весь период восстановления может занять примерно десять дней, из которых три–четыре будут разгрузочными, уточнил Ачкасов.

Помимо прочего для улучшения фигуры можно выделить время на физнагрузки, причем не только на прогулки и спорт. По словам Ачкасова, атлетику можно заменить, например, уборкой снега на даче, если есть такая возможность.

Специалист заключил, что «весьма помогают лыжи», но если возможности заниматься ими нет, то можно рассмотреть вариант со скандинавской ходьбой.

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