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Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктах
Фото: pexels.com / ready made

Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктах

Ростислав Зубков

Здоровье

Фастфуд в привычном понимании слова — это действительно вредная пища, но кто сказал, что он вообще не может быть полезен? «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, какую «быструю еду» можно есть, не опасаясь за здоровье и фигуру.

Быстрый и полезный перекус — это миф?

Как рассказал диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, многие не совсем правильно расшифровывают понятие «фастфуд».

— У любого человека спроси про фастфуд, и он тут же увидит перед собой полуметровую баклажку колы, многоэтажный бургер какой-нибудь, много картошки фри… А дальше спросите диетолога, из чего все это сделано. Он вам скажет: «Много сахара, много трансжиров, насыщенных жиров, быстроусваиваемых углеводов и очень мало пищевых волокон». Это вредно, тут без иллюзий. Но, если брать шире, фастфуд — это еда, которую можно очень быстро приготовить и очень быстро съесть. Здесь уже можно поскрести и найти довольно много продуктов, — заявил собеседник «ВМ».

Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктахФото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Полезный» фастфуд — список блюд

Первый и самый очевидный вариант, по словам эксперта, — это всевозможные хлопья, в том числе многозлаковые, и мюсли в сочетании с кисломолочными напитками. Рецепт крайне прост и включает в себя буквально три ложки разных ингредиентов.

— Одна ложка — мюсли, вторая — замороженные ягоды, третья — творог. Заливаем доверху кефиром или ряженкой, размешиваем — фастфуд готов, — отметил Гинзбург.

Еще одно «быстрое» и безвредное блюдо — сэндвич с рыбой. Для него специалист советует взять ломоть бородинского хлеба, сверху положить лист салата или, например, пекинской капусты, а увенчать бутерброд можно консервированной скумбрией или сельдью.

— В обоих этих рецептах уже больше здоровых смыслов, чем в традиционном фастфуде, — обращает внимание диетолог.

Также полезными могут оказаться различные батончики (злаковые белковые и в виде мюсли). В них, как утверждает собеседник «ВМ», обычно мало жиров, а те, что есть, зачастую богаты жирными кислотами (Омега-3 и Омега-8). Кроме того, в их составе нет сахара — его заменяют полезными подсластителями. Помимо этого, батончики содержат молочный и некоторые растительные белки.

— Фастфуд — это еще и чай, особенно зеленый, и кофе, который в последнее время приветствуется в здоровом питании. Это фрукты и овощи, которые можно быстро покромсать, посолить, залить льняным маслом и сделать салат. Линейка таких продуктов очень большая, — добавляет эксперт.

Он поведал, что ему доводилось встречать образцы разработок каши и супов быстрого приготовления. Залив их кипятком, через минуту они превращались в «очень хорошую и полезную еду», которая отвечает принципу «хороший белок, сложные углеводы и немного хорошего жира». Единственная проблема с этой продукцией в том, что ее пока почти не найти в широком доступе, уточнил доктор наук.

Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктахФото: sxc.hu

«Если не вредно, то уже полезно»: актуальные тренды в питании

Михаил Гинзбург в беседе с «ВМ» обратил внимание, что нередко воспроизводимая еда содержит вредные компоненты, которые человеку свойственно «хватать» в течение дня. Например, рассказывает эксперт, недавно выяснилось, что подсолнечное масло в тех количествах, которое россияне потребляют, пагубно влияет на здоровье. В этой связи можно сделать вывод, что вред зависит не от компонентов привычных продуктов, а от того, что их «неадекватно много» в рационе. Это обусловлено национальными особенностями питания, которые иногда нужно корректировать.

— Для человеческого организма белок в его неизменном виде может быть вреден, но между белком и организмом есть еще желудочно-кишечный тракт, где все белки разбираются на аминокислоты, а их губительные свойства устраняются. Это как со змеиным ядом: если его просто выпить, вам ничего не будет, он просто переварится. Но если он попадет в организм, скажем, под кожу через укус змеи, то будет очень тяжелое отравление вплоть до летального исхода, — пояснил диетолог.

Он выразил мнение, что современные пищевые тренды изменились в сторону принципа: «если не вредно, то уже полезно».

Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктахФото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

«Накорми сытого»: почему здоровая еда еще не в моде

По словам собеседника «ВМ», на данный момент производители все чаще работают над тем, чтобы создать что-то такое, что можно было бы съесть быстро и не навредить здоровью при этом. Эта тенденция набирает популярность, но все еще не повсеместна, поскольку акценты большинства предпринимателей по-прежнему остаются неизменными.

— В вопросе здорового фастфуда есть простор, сейчас производителю нужно туда идти. Это очень востребованный вопрос, в нем довольно много смыслов и вариантов. Фастфуд для тех, кто следит за весом, формой, для тех, кто мозгами много работает, для пожилых, кормящих и т. п., — перечисляет Гинзбург. — И все же пока это редкость. Пока производитель идет на поводу «накормить сытого». А сытый на что ведется? На яркое, на высокую гамму вкусов. Вот производители и ориентируются на что-то послаще, пожирнее. На что-то, что залил кипятком, оно превратилось в какую-то субстанцию, которую уже и жевать-то не надо…

Батончики, кофе и фастфуд: диетолог развенчал мифы о вредных продуктахФото: pexels.com / Valeria Boltneva

Главное отличие полезной еды от вредной

Как рассказал доктор наук, полезная еда в отличие от неполезной богата пищевыми волокнами. Здесь, однако, существует парадокс: человеку в силу его инстинктивных особенностей пища с обилием волокон кажется грубой.

— Но если человек знает о пользе этой пищи, то начинает воспринимать ее структуру уже со вкусом. С пониманием, что надо пожевать, посмаковать. Когда человек выбирает здоровую еду, он хочет быть здоровым. У него меняются вкусы, поведение, отношение к пище. Соблюдая диету, он начинает больше двигаться. Поэтому если производитель делает полезный продукт, очень важно, чтобы потребитель знал об этом. Тогда у него вкус все «догонит», — заключил диетолог.

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