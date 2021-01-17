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Астрологи рассказали, как подобрать диету по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

Астрологи рассказали, как подобрать диету по знаку зодиака

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи рассказали, что сочетание звезд при рождении человека может определять пищевые привычки представителей разных знаков зодиака.

Овны любят обильную и вкусную пищу, поэтому часто страдают от лишнего веса. Им лучше отказаться от употребления темного мяса, жареной пищи и животных жиров, свести к минимуму соль, сладкое и быстрые углеводы. Прием пищи следует распределить на три трапезы. В рационе нужно оставить каши, рыбу, овощи, молочные продукты, фрукты с большим содержанием витамина А. При этом кофе лучше заменить на отвар шиповника и каркаде.

У Тельцов замедлен обмен веществ, поэтому переедание может грозить ожирением. Излишняя разборчивость в еде ведет к обжорству любимыми продуктами. Этим знакам вообще не стоит употреблять кофе со сладостями и жирные сорта мяса. Лучше включить в меню кисломолочные продукты, орехи, некоторые фрукты, морепродукты.

Двойственность Близнецов проявляется в том, что они могут вести здоровый образ жизни и не злоупотреблять вредной пищей. И при этом любой стресс заедать фастфудом и сладостями. Близнецам лучше полностью заменить жирную и жареную пищу на сыр, яйца, бобовые, злаки, диетическое мясо и фундук.

У Раков слабая пищеварительная система. Им важно есть морские сорта рыбы и морепродукты ради дополнительного источника фторида кальция. Для них не подойдут сырые фрукты и овощи, выпечка и сладости. В рационе этого знака должны быть нежирная рыба и птица, молочные продукты, злаки.

Львы предпочитают вкусную еду. Им нравится, чтобы она была сладкой, жареной и жирной, от этого эти знаки могут быстро набрать вес. Снизить его помогут продукты с фосфором: гречневая, пшеничная и овсяная каши, рыба, яйца, какао и соя. При этом Львам лучше отказаться от употребления алкоголя, выпечки, сладостей и тяжелой пищи.

Девам подходит интуитивное питание — обычно они сами способны выбрать подходящие продукты. Но им не хватает регулярности в питании. Они также могут страдать дефицитом фосфата железа и сульфата калия. Им следует употреблять больше кабачков, яблок, гречневой, овсяной и пшенной крупы, а также макароны, гранаты, виноград и абрикосы.

Страсть к соли и пересоленной пище у Весов может привести к проблемам. От одутловатости им поможет употребление спаржи, миндаля, кукурузы, персиков и свеклы. Весам нужно убрать из рациона соленья, молоко, копченые колбасы и выпечку.

Скорпионы часто едят на ходу, употребляя множество вредных продуктов. Им нужно отказаться от выпечки, добавить в меню лук-порей, кресс-салат, крыжовник, чернослив и спаржу. А также им подойдут морепродукты, дичь, капуста, яблоки и специи.

Для Стрельцов, которые обычно энергичны в течение дня, частые посиделки за жирными закусками под алкоголь — не редкость. Чтобы улучшить самочувствие, в рацион им следует включить минеральные воды, есть больше рыбы, молочных продуктов, спаржи, бобовых.

Козерогам нельзя употреблять консервацию, жареное и сладкое, а также смешивать употребление белков и углеводов из-за медленного обмена веществ. Для них подойдут морская рыба и чай с большим содержанием фторидов и фосфатов, а также мята, петрушка, шалфей, анис, сельдерей и базилик.

Активность Водолеев определяет то, что им нужно усиленное питание и много фосфата магния. Он есть в арахисе, гречке, сое и фасоли, а вот копчености, сдоба, выпечка и торты для них противопоказаны. Представителям этого знака нужно есть больше овощных супов, овощей, фруктов, рыбы, белого мяса.

Многие Рыбы страдают от хронических заболеваний, поэтому им не следует есть острую и жирную пищу. Также лучше отказаться от белого сахара. На пользу пойдут рыба, гречка, отвар из шиповника, а также рис, виноград, грецкие орехи и сезонные овощи, пишет Food & Mood.

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