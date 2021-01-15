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Астрологи рассказали, какие знаки зодиака встретят свою любовь в 2021 году
Кадр из фильма «Измена»/ 2006

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака встретят свою любовь в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Новый год может принести знакам зодиака настоящие романтические приключения и любовь. Об этом рассказала астролог и женский коуч Вера Хубелашвили.

По словам астролога, символ 2021 года — металлический бык. Он символизирует семейные ценности и традиции, из-за чего многим знакам зодиака будет суждено встретить спутника жизни.

Несмотря на то, что Скорпионам по душе страстные и короткие романы, в 2021 году они найдут свою настоящую любовь. Партнером для Скорпионов может стать как новый возлюбленный, так и уже существующий. Астролог добавила, что некоторые пары сблизятся настолько, что 2021 год может закончится свадьбой.

Многие Козероги уже давно ждут своего единственного избранника, и 2021 подарит им нового надежного партнера. По словам астролога, представители знака не будут бегать от толп поклонников или строить краткосрочные романы, а перейдут к более серьезным отношениям. Влюбленность Козерогов в 2021-м может привести к прочному браку.

Девы в 2021 году полностью отдадутся своим чувствам и окунутся в романтические отношения. Они продолжат быть требовательными к партнеру, что очистит окружение Дев от людей из прошлого. Обретенная уверенность в себе может привести представителей знака в ЗАГС, а заключенный в первой половине 2021 года брак станет для Дев счастливым, уточняет Мarieclaire.ru.

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