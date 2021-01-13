Диета по гороскопу: как похудеть каждому знаку зодиака

Фото: pixabay.com

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Во время новогодних праздников все знаки зодиака занимались главным — объедались вкусняшками и забыли про стройную фигуру. «Вечерка» выяснила, как быстро прийти в форму.

Овен

Запретить Овнам есть, даже намекнуть на то, что пора немного себя ограничить, — значит накликать на себя гнев божий. Им всегда проще отправиться в спортзал и устроить себе физический хардкор. Штанга, гантели, тренировки до посинения — эффект появляется быстро, так что Овны продолжают трескать за обе щеки все, что хотят.

Телец

Жизнь Тельцов — вечная борьба с лишним весом, так как ограничивать себя в любимых блюдах они категорически не хотят. Могут заменить жирненькое на что-то менее калорийное, но ограничения быстро надоедают. Вместо похуделок Тельцы устраивают себе шопинг и покупают одежду по новому размеру.

Близнецы

Близнецы любят худеть с огоньком и задором, поэтому марафоны красоты в социальных сетях их любовь и спасение. Правда, хватает их ненадолго. Потом надоедает выкладывать фотографии, отчитываться перед тренером, а другие участницы начинают бесить своим прогрессом. В итоге вместо дисциплины и системы Близнецы предпочитают марш-броски и садятся на воду. На пару дней.

Рак

Раки решают внезапно изменить всю систему питания. Диеты — это не их история. Лучше сразу стать вегетарианцем или фрукторианцем. Они и правда честно придерживаются новых принципов, происходит просветление, как адепты, начинают проповедовать стиль жизни и... втихаря трескать печеньки. Похудеть удается быстро.

Лев

Львы любят худеть с размахом: с личным тренером, накупив все немыслимые гаджеты, даже обустраивают спортзону у себя дома с модными гантелями. Из еды выбирают только самое полезное и дорогое — спортпит и экзотические фрукты. Они наслаждаются своими результатами, с упоением делятся опытом и своими фотографиями и ощущают себя идеальными.

Дева

Во-первых, Девы не особо-то и толстеют, так как находятся в постоянном поиске и научном подходе к питанию и организации своей жизни. Дисциплина и самоконтроль делают их непобедимыми в этом вопросе. Причем путь этот вечный: то интервальное голодание, то дробное питание, новый тип йоги... Как только появляется что-то новенькое, Дева тут же пробует это на себе.

Весы

Весы ненавидят жир и любят вкусненькое с шампанским. И они честно пытаются выполнять рекомендации всех фитоняшек, покупают обруч, гантельки и дорожку домой. В спортзал их не затащишь, только если там будет тренер-красавец. Весь инвентарь в результате стоит без дела, а Весы успокаиваются, отбрасывают темные мысли и покупают красивое платьишко.

Скорпион

Скорпионы не любят страдать и насиловать свою волю. Спортом занимаются умеренно и считают, что лучший способ сбросить вес — это влюбиться или уйти с головой в работу. Чтобы не было и минуты, чтобы подумать о еде. И это работает. Эмоции и расписание делают Скорпионов стройнее и увереннее в своих возможностях.

Стрелец

Диеты для Стрельца — это стресс и каторга. В жизни так много интересного и вкусного, а главное — все это связано с любимыми друзьями. Но Стрелец находит в себе силы, отключает чаты, покупает листья салата, трескает неделю брокколи. Или уходит в горы. Но ненадолго. Настроение меняется быстро, и уже хочется тортик с любимым коктейлем. И от этого отказаться просто невозможно.

Козерог

Козероги ради стройной фигуры готовы на все: голодать, пить одну воду, стереть из памяти все вкусы и запахи. Тут же оказывается, что этого вполне достаточно для жизнедеятельности и все остальные — просто дураки. Пока Козерог не превратится в ходячий скелет, он не успокоится. Потом немножко поест и возьмется за старое.

Водолей

Водолеям, чтобы встать на путь похудения, нужны нереальная мотивация и сила воли. Сначала они долго размышляют, что есть, что выбросить, какую выбрать тренировку и не пора ли выбрать фитнес-марафон. Начинают худеть с понедельника. К пятнице в голове появляется мысль о поощрении себя любимого вкусненьким. Тем похуделки и заканчиваются.

Рыбы

У Рыб есть уникальная способность садиться сразу на пять диет, в результате объедаться всем, чем только можно, и при этом сбрасывать вес. Все дело в психосоматике и воображении этого знака. Они так умеют представить себя идеальными и прекрасными, что психика сдается, а жирок испаряется. Это ли не чудо.

Читайте также: Астролог рассказала, кем лучше всего работать разным знакам зодиака