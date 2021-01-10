Астролог рассказала, кем лучше всего работать разным знакам зодиака

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Астролог Анна Зорина рассказала, что сочетание звезд при рождении определяет, какая профессия лучше всего подойдет разным знакам зодиака. По словам эксперта, место работы нужно выбирать очень тщательно, также стоит его сверить с гороскопом, чтобы узнать, получится ли преуспеть на новой службе.

Уверенные в себе Овны смогут справиться почти с любой работой. Им хорошо дается управление другими людьми и организация труда в крупных компаниях. Этим знакам зодиака лучше всего сразу стремиться к руководящей должности.

У Тельцов есть способности к притягиванию денег, поэтому им отлично дается игра на бирже и прочие финансовые операции. При этом им трудно дается смена работ, особенно если они уже чего-то достигли. Тельцам важна материальная составляющая, поэтому работа в области финансов — идеальный для них вариант.

По словам астролога, ума и сообразительности Близнецам не занимать, как и трудоспособности. Для них главное понимать, что результат их труда нужен людям. При этом доход также имеет значение для этих знаков зодиака. Лучше всего им дается профессия журналиста.

Раки — добрые, семейные люди, которым нравится заботиться о других. Для них прекрасно подойдет работа с детьми, медсестрой или ветеринаром.

Львы всегда окружены вниманием, многим из них на работе требуется быть лидером. При этом они очень творческие и тонко чувствующие люди. Из них получаются прекрасные актеры, музыканты, танцоры или художники, а также руководители в разных областях.

Девам нередко трудно найти свою идеальную работу. Им важны похвала и вера в их способности. Аналитические способности Дев таковы, что лучше всего им будет работать в сфере финансовых операций и на бирже.

Для Весов очень важно соблюдение баланса в жизни. Для них отлично подойдет работа в сфере PR, а также Весы часто становятся художниками, парикмахерами или косметологами.

Наука, разработка программного обеспечения, искусство и даже изобретательство спокойно подойдут для Скорпионов. Все зависит от склада ума конкретного представителя этого знака зодиака.

Анна Зорина отметила, что Стрельцам необходимо постоянное движение вперед, внедрение новых технологий и процессов. Им также нравится общаться с людьми. Для них подойдут профессии врача, психолога, ученого.

Козероги достаточно консервативны, большинство из них не любят что-то менять. Для них лучше всего основательная и скрупулезная работа — архитектура, техника, финансы, наука.

Водолеи — действительно уникальный знак. Его представители могут отлично работать в любой сфере. В юности они часто пробуют себя в разных областях, что помогает им в выбранной специальности.

Представители знака Рыбы одновременно стремятся к творчеству и много мечтают, но при этом хотят много зарабатывать. Практичность не позволяет Рыбам идти на творческую специальность из страха безденежья. Но из них получаются отличные художники, музыканты и танцоры, причем многие добиваются известности и признания, сообщает Пятый канал.

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