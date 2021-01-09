Названы семь знаков зодиака, которым повезет в любви в январе 2021 года

Фото: pixabay.com

В январе 2021 года разные знаки зодиака смогут легко завязывать новые романтические отношения. Знакомства будут происходить легко благодаря тому, что Венера расположена в знаке Стрельца.

Так, Козероги в начале года будут чувствовать себя уверенно, а окружающие не смогут не увидеть этого. Для представителей этого знака велика вероятность найти пару. Возможно, что на внимание Козерогов будут претендовать сразу несколько человек. В этом случае предстоит нелегкий выбор.

Для всех Раков 2021 год будет успешным в любви. Им лучше всего не пренебрегать выходами в свет — на вечеринках можно познакомиться с интересными людьми.

К Тельцам в январе будут притягиваться поклонники и интересные собеседники. Вероятно, что эти знаки закрутят роман в путешествии, с представителями другой национальности или религии.

Рыб ждут позитивные перемены в личной жизни. Для некоторых из них открытием станет влюбленность в старого друга. При этом не стоит торопиться с принятием решений, нужно дать отношениям развиваться постепенно.

Скорпионов ждут приятные встречи в компаниях друзей, на вечеринках и даже в Сети. При этом знакомства в интернете могут оказаться перспективными. Даже безнадежно одинокие Скорпионы могут найти любовь в январе 2021 года, сообщает астролог Golden Daisy.

Звезды располагают Дев к приятным знакомствам в январе. Так что планы отдохнуть в кругу семьи могут быть нарушены, но самым приятным образом.

В начале 2021 года звезды наделят Львов особым обаянием и привлекательностью. Все, что им нужно, — принарядиться и отправиться на вечеринку или прогулку. Также Львам в январе важно разобраться со старыми отношениями, не нужно оставлять в них недомолвок и нерешенных вопросов.

Читайте также: Мехди Вафа рассказал, что ждет знаки зодиака в год Белого Металлического Быка