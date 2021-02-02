Диетолог Соломатина объяснила, почему толстеют пожилые

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Чем старше человек становится, тем медленнее происходят метаболические процессы в его организме. В дальнейшем это способствует появлению лишнего веса и других неприятных моментов для здоровья. О причинах возникновения дополнительных килограммов в зрелом и пожилом возрасте, а также о том, как с ними бороться, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Почему зрелые люди толстеют?

Беспокоиться, по мнению специалиста, необходимо примерно с 35 лет. Дело в том, что ближе к этому возрасту мышечная ткань человека начинает восстанавливаться не так активно, как в молодости, и замещается жировой.

— С возрастом этот процесс только усугубляется. При этом многие люди продолжают питаться, как в молодости, когда активность и адаптационные механизмы были на другом уровне и организм мог легко ко всему приспособиться. Можно было вечером наесться до отвала, на следующий день спать, два дня валяться на диване, а потом влюбиться и пойти развлекаться. В молодости такие качели проходят легко. Тот же фастфуд прощается, — объяснила Соломатина.

Однако чем старше человек становится, тем слабее его органы, по-другому начинает работать гормональная система, появляется инсулинорезистентность, добавила спикер. И даже если нет ярко выраженных заболеваний, организм в целом ведет себя уже не так, как раньше. Кроме того, говорит врач, у человека меняется настроение, образ жизни и еда.

— Если молодой может какие-то гормоны удовольствия получить из разных источников — пойти на горке покататься, влюбиться, на какие-то курсы записаться, то у многих пожилых не такая широкая палитра вариантов времяпрепровождения. Многие сидят дома, из-за чего начинаются проблемы со стороны головного мозга, что ведет к развитию депрессии или субклинических депрессивных состояний — хандры. А чем повысить себе настроение? Как правило, самый лучший источник — калорийная пища, сладкое, жирное. А у пенсионеров тем более небольшой список занятий — телевизор, холодильник. А в молодости надо было вертеться, мозг был занят постоянно какой-то деятельностью. Все это в совокупности так или иначе влияет на то, чтобы человек начал поправляться, — рассказала Соломатина.

Как начать худеть

Однако процесс набора лишних килограммов можно остановить. В первую очередь стоит начать с правильного питания, рекомендует врач.

— Нужно максимально убрать все ненужные продукты — с большим содержанием сахара. Если в молодости человек мог съесть кусок торта, и он спокойно усваивался, в возрасте этот кусок торта может по нему сильно ударить и нарушить усвоение глюкозы, что станет триггером для сердечно-сосудистой, нервной и других систем. Убираем конфеты, печенье и прочее. Там та же мука высшего сорта и по сути тот же сахар. Далее убираем мед. Он не менее калориен, чем сахар, — советует медик.

Щадящие овощи и правильно приготовленное мясо

По словам Соломатиной, в свой рацион стоит добавить полноценный белок — курицу, говядину, телятину, рыбу и т. д. Данную пищу не стоит жарить. Ее лучше отварить, запечь или потушить. Также стоит есть больше овощей и овощных гарниров — огурцов, кабачков, сопровождая каждый прием пищи каким-нибудь подобным продуктом, рекомендует эксперт. Но сразу много их лучше не употреблять, поскольку единовременное большое количество клетчатки может стать серьезной нагрузкой для пожилого человека.

— Нужны щадящие овощи. Не кислые, не жесткие. А для тех, кто не может жесткую еду есть, можно тушить. Плюс кисломолочные продукты должны быть, необязательно цельное молоко. С фруктами стоит быть осторожным. В основном все-таки в рационе должны быть овощи или несладкие ягоды, — добавила собеседник «ВМ».

Специалист отмечает, что диета неравнозначна прекращению приемов пищи. Питаться нужно регулярно, хотя бы небольшими порциями, просто с определенными ограничениями. Особенно это необходимо тем, у кого есть заболевания наподобие диабета. Эксперт подчеркивает, что поскольку пожилой человек не тратит много калорий, он получает меньше необходимых веществ, даже если ест много. И именно этот фактор приводит к замедлению метаболизма и проблемам с обменом веществ.

— Поэтому едим часто, дробно и только полезную еду, — рекомендовала Соломатина.

Диагностика нужна, даже когда ничего не болит

Если у вас появляются какие-то проблемы с лишним весом, визит к врачу откладывать точно не стоит. Но Соломатина советует так сделать, когда еще ничего не происходит, кроме возраста.

— Диспансеризация должна быть в принципе — анализ крови, состояния ЖКТ. Это как диагностика автомобиля. Вы можете быть в прекрасном состоянии, прекрасно ходить. Но мы при этом понимаем, что могут быть скрытые дефекты, усталость металла и где-то может произойти сбой. В организме то же самое. Мы не можем предсказать, как иммунная система себя поведет, поэтому такая профилактика всегда должна быть, хотя бы такие параметры, как давление, сахар, состояние щитовидной железы, — уверена врач.

В случае если дополнительные килограммы уже заметны, она подчеркивает необходимость обращаться к профильному специалисту или как минимум к эндокринологу.

Чье ожирение страшнее — мужское или женское

Худеть можно и нужно всем, уверена Соломатина. Однако для женщин, тем более высоких, три лишних килограмма в районе бедер и талии не так страшны, как для мужчин.

— После наступления менопаузы на себя роль эндокринной ткани берет жир. То же самое происходит в мужском организме. Но если в женском организме вырабатываются аналоги женских половых гормонов, то и у мужчин тоже. У мужчин появляется резко живот. Жир для них токсичен. У женщин 50 на 50. Женщине жир сильно не навредит. Правда, мужчина и худеет быстрее. Потому что мышечная масса сильная. Мужчине достаточна правильной диеты и спортзала, — объяснила диетолог.

Так что снижать вес в зрелом и пожилом возрасте стоит осторожно, аккуратно, с изучением липидного профиля, с проверкой уровня холестерина и так далее, резюмировала специалист.

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