Врач рассказала, как предотвратить тяжелое течение COVID-19

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Предупредить тяжелое течение коронавируса помогут вовремя сданные анализы, контроль за состоянием своего организма. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Причем исследований потребуется не так много.

— Тем, кто не хочет заболеть COVID-19 или чем-то другим, достаточно посмотреть уровень глюкозы, сдать мочу, измерить талию. На основании этих данных уже можно многое о себе сказать. Коронавирус — это одна из инфекций. Люди, которые не переболели ковидом, но которые обнаружат у себя какие-то проблемы, смогут сфокусироваться на своем здоровье и предупредить тяжелое течение как коронавируса, так и других инфекций, — объяснила специалист.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на лишний вес.

— Ожирение — это фактор развития практически всего. Если у человека нарушен метаболический синдром, это говорит о нарушении всего обмена веществ во всех органах. А значит, необходимо уже принимать меры, — резюмировала Добрецова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала о том, что прошел уже год с того момента, как столица начала бороться с коронавирусом. Несмотря на огромную сухопутную границу с Китаем, Россия не стала вторым очагом распространения инфекции. А в январе 2021 года число заболевших в нашей стране стало неуклонно снижаться.

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