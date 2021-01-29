Анастасия Ракова рассказала о результатах борьбы с коронавирусом в Москве за прошедший год

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

Год прошел с того момента, как столица борется с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что 28 января 2020 года был создан оперативный штаб. Несмотря на самую большую границу с Китаем, РФ не стала вторым очагом распространения COVID-19. Эту роль приняли на себя европейские страны.

Помимо этого, за несколько недель в столице была создана полноценная система оказания медицинской помощи, перепрофилированы 20 тысяч коек, а также развернута уникальная система помощи на амбулаторном уровне. Москва первой приняла решение о том, что пациентам будут бесплатно выдавать лекарства для лечения на дому. Кроме того, здесь возникли КТ-центры, которые 24 часа в сутки могут обеспечивать полноценную диагностику больных коронавирусом.

В начале 2020 года никто не мог предположить, с угрозой какого масштаба столкнется мир. С аналогичной опасностью люди сталкивались более ста лет назад, поэтому сравнивать было не с чем. Однако система, созданная в городе, позволила обеспечить качественное лечение пациентов, рассказала заммэра в эфире телеканала НТВ.

В первую волну столичные врачи пролечили более 180 тысяч москвичей, а созданная система позволила без закрытия города сохранить объемы плановой и экстренной помощи горожанам, преодолеть вторую волну и помочь более 550 тысячам человек.

Кроме того, удалось обеспечить всех жителей города медицинской помощью и не повторить нью-йоркский сценарий, который привел к смертности в 2–3 раза большей, чем в Москве. Каркасом для всей системы медпомощи являлась цифровая медицинская платформа, которую создали в столице.

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