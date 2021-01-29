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Москвичам рассказали, как столица будет бороться с последствиями пандемии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, как столица будет бороться с последствиями пандемии

Юлия Ямпольская

Город

Москве придется бороться с последствиями пандемии, в том числе социальными и медицинскими. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, надо обратить особое внимание на реабилитацию больных коронавирусом, динамически следить за их состоянием здоровья.

Кроме того, Ракова выразила надежду на то, что, когда пандемия уйдет, 2021-й станет годом диспансерного наблюдения за пациентами с другими заболеваниями. Также она отметила, что в этом году всех москвичей будет ожидать массовая диспансеризация.

— Весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлом году, увы, не могли уделить должного внимания этому направлению, — сказала заммэра в эфире телеканала НТВ.

На данный момент ситуация в столице улучшается. Власти Москвы принимают меры, которые направлены на снижение всех ограничений в городе, заключила Анастасия Ракова.

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