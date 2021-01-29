Применение плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных изучат в Москве

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В столице изучат, можно ли использовать плазму с антителами к коронавирусу, которую получили у доноров, сделавших прививку от инфекции. Исследование проводят клиники, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. Об этом в пятницу, 29 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, метод переливания плазмы больным коронавирусом оказался эффективным. На данный момент его активно применяют в стационарах столицы. Кроме того, Москва стала первым городом, где проводят исследуют на наличие и количество вируснейтрализующих антител.

— С учетом того, что при применении вакцины «Спутник V» у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию. Чтобы проверить эту гипотезу, мы начинаем масштабное исследование в наших больницах, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, — цитирует заммэра официальный портал мэра Москвы.

Когда исследования закончатся, примут окончательное решение о приглашении вакцинированных стать донорами плазмы.

Постоянно использовать донорскую плазму с антителами к коронавирусной инфекцией для лечения больных стали осенью 2020 года. Клинический комитет утвердил этот способ как один из применяемых в комплексе терапии для лечения COVID-19, заключила заммэра.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 10 тысяч проживающих в домах престарелых Москвы вакцинировались от COVID-19