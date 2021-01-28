Почти 10 тысяч проживающих в домах престарелых Москвы вакцинировались от COVID-19

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В 33 столичных домах престарелых от коронавируса вакцинировались более 9 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в пансионатах и домах ветеранов живут люди, которые находятся в зоне риска во время пандемии COVID-19. По этой причине власти организовали вакцинацию среди пожилых людей.

— Всего привиты более 9 тысяч человек — это 92 процента от всех проживающих в таких домах и кому разрешена вакцинация. Мы детально следим за состоянием их здоровья. И видим, что на сегодняшний день каких-либо значимых поствакцинальных осложнений нет, — рассказала заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что в домах престарелых привились от COVID-19 более 330 человек старше 90 лет и девять человек старше 100 лет. Самому пожилому получившему прививку пенсионеру 104 года.

— Мы видим, что именно в возрасте 65+ больше всего больных, которые переносят коронавирус тяжело. И, по нашим данным, таких людей 63 процента, и, конечно же, смертность в этой группе самая большая. Поэтому обязанность и города, и каждой семьи — по максимуму защитить людей пожилого возраста, — добавила Анастасия Ракова.

Она напомнила, что все москвичи старше 60 лет могут записаться на вакцинацию. Она добавила, что всем людям, входящим в эту категорию, были разосланы уведомления с информацией о прививке.

Ракова отметила, что власти учитывают в вопросах вакцинации желание и возможности работодателей. Правительство планирует развивать подобный вид организации прививок от коронавируса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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