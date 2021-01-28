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Анна Попова заявила о выработке иммунитета к COVID-19 у четверти россиян
Фото: photo.roscongress.org / Максим Григорьев

Анна Попова заявила о выработке иммунитета к COVID-19 у четверти россиян

Кирилл Николаев

Общество

Антитела к коронавирусной инфекции в России есть у примерно 20–25 процентов населения. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу.

— Порядка 20–25 процентов в среднем уже выработали антитела к этому вирусу, — отметила она.

Ранее Попова сообщила, что Роспотребнадзор пока не фиксирует распространения британского штамма коронавируса в России. Также она рассказала, что в стране разработали систему, которая сможет отличить коронавирусную инфекцию от вируса с новыми мутациями.

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антителаАнна Поповакоронавирус
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