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Попова: Распространение британского штамма COVID-19 не зафиксировали в России
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова: Распространение британского штамма COVID-19 не зафиксировали в России

Кирилл Николаев

Общество

Роспотребнадзор пока не фиксирует распространения британского штамма коронавируса в России. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу.

По ее словам, в настоящее время проводится большое количество исследований, чтобы понимать, циркулирует британский штамм коронавируса в России или нет.

— Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим, — отметила Попова.

Она добавила, что в России было выявлено свыше 1,4 тысячи мутаций коронавируса, однако все они являются нейтральными и не несут никаких изменений.

Ранее Попова рассказала, что в России разработали систему, которая сможет отличить коронавирусную инфекцию от вируса с новыми мутациями.

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