Попова: Распространение британского штамма COVID-19 не зафиксировали в России
Роспотребнадзор пока не фиксирует распространения британского штамма коронавируса в России. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг, 28 января, в интервью Первому каналу.
По ее словам, в настоящее время проводится большое количество исследований, чтобы понимать, циркулирует британский штамм коронавируса в России или нет.
— Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим, — отметила Попова.
Она добавила, что в России было выявлено свыше 1,4 тысячи мутаций коронавируса, однако все они являются нейтральными и не несут никаких изменений.
Ранее Попова рассказала, что в России разработали систему, которая сможет отличить коронавирусную инфекцию от вируса с новыми мутациями.
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